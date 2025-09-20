CANAL RCN
La insólita razón por la que cancelaron conciertos de Gilberto Santa Rosa en Colombia

Gilberto Santa Rosa canceló sus conciertos en Colombia por un insólito motivo: un error en la gestión de visas impidió su presentación en Mompox y Cartagena.

septiembre 20 de 2025
04:37 p. m.
El público colombiano esperaba con ansias el regreso de Gilberto Santa Rosa, el reconocido “Caballero de la Salsa”.

Sin embargo, a pocos días de sus presentaciones programadas en Mompox y Cartagena, la noticia de la cancelación tomó por sorpresa a miles de fanáticos.

La razón, más allá de problemas de salud o agenda, estuvo relacionada con un asunto administrativo que dejó al artista y a su equipo sin la posibilidad de subirse al escenario.

Fallo en la gestión de visas

De acuerdo con un comunicado emitido por La Timba y Moys Producciones, la cancelación se dio porque las visas de trabajo para Gilberto Santa Rosa, sus músicos, técnicos y el personal de apoyo —28 personas en total— fueron negadas.

Según explicó GSR Management LLC, empresa que representa al artista, la compañía intermediaria encargada de tramitar los permisos en Colombia no realizó el proceso de manera correcta ante las autoridades, lo que derivó en la negativa del visado.

“Estamos muy apenados por la determinación y la acatamos con la rigurosidad que conlleva. Gilberto lamenta muchísimo no poder reencontrarse con el público colombiano en estas presentaciones”, aseguró su manejador, Rafael Muñiz.

Conciertos cancelados y un pronto regreso esperado

La decisión obligó a suspender las presentaciones previstas para el 19 de septiembre en el FestiJazz de Mompox y el 20 de septiembre en el Gran Concierto de Amor y Amistad en Cartagena.

No obstante, el comunicado dejó abierta la puerta para un pronto regreso: “Esperamos que Gilberto Santa Rosa pueda regresar muy pronto al hermano país”, señalaron.

Cabe recordar que la última presentación del artista en Colombia fue el 24 de febrero de 2024 en el Movistar Arena de Bogotá, donde miles de asistentes disfrutaron de un show cargado de energía, salsa y nostalgia.

