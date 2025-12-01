CANAL RCN
Influencer causó revuelo tras fingir tener cáncer: esto dijo

El caso ocurrió en Inglaterra, donde Brittany Miller fue sentenciada por engañar a sus seguidores.

¿El alto riesgo de cáncer de mama puede ser identificado a través de la IA?
Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
08:50 p. m.
La influencer británica, Brittany Miller, fue juzgada por estafar a sus seguidores.

¿Qué dijo Brittany Miller sobre el cáncer?

Todo empezó en el 2017 cuando Britanny Miller, para ese entonces tenía 21 años, y comentó haber sido diagnosticada con cáncer gástrico en etapa tres.

Desde que reveló esa enfermedad, varios seres queridos y seguidores mostraron su apoyo incondicional, tanto así, que crearon una página para ayudarla económicamente. Sin embargo, el medio británico The Sun, comentó que el tema desapareció repentinamente y la creadora de contenido intentó eliminar su historia en la era digital.

Después de años, una examiga reveló que la influencer habría inventado toda esa historia para recaudar fondos ya que se encontraba en una situación económica difícil. En 2020, las autoridades británicas la culparon por fraude por falsa representación.

 

Declaraciones de Brittany Miller tras su mentira

Recientemente, la influencer habló sobre su caso y explicar la razón por la que decidió realizar dicha mentira. En principio, afirmó que fue un amigo quien abrió la página de donaciones y luego la cerró.

Después, comentó que no recibió ningún dinero y aseguró que su intención nunca fue estafar a las personas. Solamente, contó esa historia para captar la atención de las personas y seguir creando comunidad.

"Estaba deprimida, confundida y con una enfermedad mental", comentó Miller en un video publicado.

Por el momento, la influencer vive en East Sussex con su pareja y comentó que aún siente frustración por las acusaciones y ha afectado su imagen.

