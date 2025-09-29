Jorge Herrera falta a su primer reto después del reintegro en MasterChef: ¿habrá consecuencias?

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia se encuentran iniciando un nuevo ciclo en la competencia por lo que las dudas con respecto a la ausencia de varias celebridades en la cocina han llegado a su fin. De esta manera, los jueces confirmaron que, ante las más recientes fallas, habría consecuencias contundentes en la competencia.

Jorge Herrera falta a su primer reto después de su reingreso

El nuevo reto por parejas inició, no sin antes realizar un minucioso llamado a lista por parte de Violeta Bergonzi, quien decidió protagonizar la dinámica para evidenciar la importancia de estar presente en la competencia.

Aunque algunos participantes manifestaron que dichas fallas se debían a estrictos temas de salud, los comentarios no se hicieron esperar.

Por esto, el regreso de Luis Fernando Hoyos ya es todo un acontecimiento debido al amplio número de días que el actor estuvo ausente de la cocina más famosa del país. No obstante, una falla más se sumó al reciente capítulo ya que todos los cocineros se percataron de que un participante hacía falta.

Se trata del actor Jorge Herrera, quien, según la dinámica del reto anterior, fue el elegido por todos los participantes que votaron para que pudiera regresar una vez más a la competencia. Sin embargo, el hombre no regresó en el tiempo esperado por lo que todos manifestaron sus dudas sobre su futuro en el juego.

¿Qué pasará con Jorge Herrera en MasterChef?

Ante la ausencia del hombre, la presentadora Claudia Bahamón manifestó que, sin duda alguna, iba a haber consecuencias por lo que, sin siquiera haber puesto un pie nuevamente en la cocina, el actor tendrá que ingresar con delantal negro.

Aunque aún es desconocido si tendrá la oportunidad de enfrentarse al próximo reto de salvación, los participantes expresaron su asombro ante la contundencia con la que los chefs castigarán las próximas fallas.

Valentina Taguado anticipa un accidente en MasterChef

Por otro lado, la locutora sorprendió a la chef Belén y demás compañeros de competencia ya que, en el reto por parejas más reciente, la mujer tuvo que enfrentarse con Patricia.

Mientras se encontraban en la despensa, Taguado manifestó sus deseos de que la preparación de su rival se quemara, de modo que, Claudia Bahamón manifestó su sorpresa ante sus palabras.

Tiempo después, mientras la actriz se encontraba preparando sus empanadas, el hojaldre sufrió un problema ya que, dentro del horno, se prendió fuego su preparación. Ante la situación, la chef Belén socorrió a la mujer para tratar de salvar su comida.

Por esto, la mexicana no dudó en acercarse a la locutora para manifestar su asombro ante “el poder contundente de sus palabras”.