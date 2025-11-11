CANAL RCN
Tendencias

¿La hermana de Yina Calderón está en un romance con Juan David Tejada, el ex de Aida Victoria Merlano? Esto dijo

Juliana Calderón, la hermana de Yina, habló de su situación sentimental en un video. Estos son los detalles.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
09:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, los seguidores de Juliana Calderón, la hermana de Yina Calderón, han comenzado a decir que todo parece indicar que ella está iniciando una relación amorosa.

Además, algunos de sus internautas han manifestado que, presuntamente, ella estaría saliendo con Juan David Tejada, el empresario del sector agrícola que es expareja de Aida Victoria Merlano.

¿Fue expulsada?: esto ocurrió con Yina Calderón después de agredir a su compañera de reality
RELACIONADO

¿Fue expulsada?: esto ocurrió con Yina Calderón después de agredir a su compañera de reality

En consecuencia, a raíz de los rumores que se han generado, Juliana Calderón tomó la decisión de romper el silencio y hablar de su situación sentimental. ¿Qué dijo? ¿Se refirió exactamente a Juan David Tejada? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto dijo Juliana Calderón acerca de su situación sentimental tras los rumores que la relacionan con Juan David Tejada

Juliana Calderón, en un video que subió a una historia de Instagram, manifestó que siente que las personas están muy pendientes de su relación, pero que a ella le gusta manejar ese tema con reserva.

"Bebés, les quiero comentar que últimamente ustedes están pendientes de mi relación, de con quién estoy, con quién no estoy, pero yo quiero comentarles que es mi vida", comenzó diciendo la hermana de Yina Calderón.

"Yo nunca me voy a meter con una persona que esté en una relación, comprometida o casada. Si ya está soltero, es diferente. ¿Listo? Relájense, es mi vida amorosa y yo veré con quién estoy. Ustedes tranquilos y yo nerviosa", agregó Juliana Calderón.

Es así como no respondió directamente por los rumores en los que la relacionan con Juan David Tejada, pero, al hablar de un hombre que ya se encuentra soltero, algunos seguidores continuaron con las especulaciones.

¿Por qué se acabó la relación entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano?

En un principio, cuando el empresario y la influencer revelaron que ya no se encontraban juntos, se planteó la idea de que la relación se había terminado por desacuerdos.

Juan David Tejada filtró conversación con Aida Victoria Merlano tras polémica por su hijo
RELACIONADO

Juan David Tejada filtró conversación con Aida Victoria Merlano tras polémica por su hijo

Sin embargo, tras la polémica que se desató entre ambos, Aida Victoria Merlano dio a entender que tomó la decisión porque él estuvo 'de ferias' a los pocos días de ella haber dado a luz.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Es viral en redes: perro que cayó a un caño en Bogotá fue rescatado con una cadena humana

Artistas

"El pánico más horrible de mi vida": reconocida actriz colombiana vivió susto en medio de su embarazo

Viral

Autoridades llegan a la extravagante fiesta de Kris Jenner por su cumpleaños 70

Otras Noticias

Venezuela

Venezuela despliega un operativo militar masivo ante “amenazas” de Estados Unidos

De acuerdo con el Ministerio de Defensa venezolano, la movilización incluye el uso de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos.

Asesinatos en Colombia

Confirman condena contra hombre que contrató a un sicario para que asesinara a su mamá en Tolima

Este crimen ocurrió hace varios años. El hoy condenado le pagó una alta suma de dinero al sicario para que la asesinara.

Loterías

Cayó MiLoto por primera vez en esta ciudad de Colombia: resultados del sorteo del 10 de noviembre

Selección Colombia

Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos