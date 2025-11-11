¿La hermana de Yina Calderón está en un romance con Juan David Tejada, el ex de Aida Victoria Merlano? Esto dijo

En los últimos días, los seguidores de Juliana Calderón, la hermana de Yina Calderón, han comenzado a decir que todo parece indicar que ella está iniciando una relación amorosa.

Además, algunos de sus internautas han manifestado que, presuntamente, ella estaría saliendo con Juan David Tejada, el empresario del sector agrícola que es expareja de Aida Victoria Merlano.

En consecuencia, a raíz de los rumores que se han generado, Juliana Calderón tomó la decisión de romper el silencio y hablar de su situación sentimental. ¿Qué dijo? ¿Se refirió exactamente a Juan David Tejada? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto dijo Juliana Calderón acerca de su situación sentimental tras los rumores que la relacionan con Juan David Tejada

Juliana Calderón, en un video que subió a una historia de Instagram, manifestó que siente que las personas están muy pendientes de su relación, pero que a ella le gusta manejar ese tema con reserva.

"Bebés, les quiero comentar que últimamente ustedes están pendientes de mi relación, de con quién estoy, con quién no estoy, pero yo quiero comentarles que es mi vida", comenzó diciendo la hermana de Yina Calderón.

"Yo nunca me voy a meter con una persona que esté en una relación, comprometida o casada. Si ya está soltero, es diferente. ¿Listo? Relájense, es mi vida amorosa y yo veré con quién estoy. Ustedes tranquilos y yo nerviosa", agregó Juliana Calderón.

Es así como no respondió directamente por los rumores en los que la relacionan con Juan David Tejada, pero, al hablar de un hombre que ya se encuentra soltero, algunos seguidores continuaron con las especulaciones.

¿Por qué se acabó la relación entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano?

En un principio, cuando el empresario y la influencer revelaron que ya no se encontraban juntos, se planteó la idea de que la relación se había terminado por desacuerdos.

Sin embargo, tras la polémica que se desató entre ambos, Aida Victoria Merlano dio a entender que tomó la decisión porque él estuvo 'de ferias' a los pocos días de ella haber dado a luz.