Video viral de Karina García bailando en una piscina en La Mansión de Luinny

La temperatura se elevó en el Caribe y el fenómeno se hizo viral. La modelo e influencer colombiana Karina García encendió las redes sociales con un baile picante en una piscina, protagonizando uno de los momentos más comentados de la reciente temporada del reality show dominicano La Mansión de Luinny.

El programa, conocido por su mezcla de fiesta, convivencia y controversia, compartió a través de sus canales oficiales de República Dominicana un fragmento donde la paisa demostró su destreza en la pista en el borde de la piscina. La reacción de los seguidores fue inmediata, catapultando el clip a lo más visto del fin de semana.

Karina García se robó las miradas en La Mansión de Luinny

En las imágenes divulgadas, se observa a García, con un look de baño que acentúa su figura, disfrutando de una jornada de esparcimiento junto a otros participantes.

Al ritmo de la música, y motivada por la alegría de sus compañeros, la colombiana decidió improvisar un performance que capturó la atención de las cámaras y del público digital. Sus movimientos, cargados de sensualidad y ritmo caribeño encendieron las redes sociales.

Seguidores de Karina García enloquecieron con video en una piscina

El ambiente festivo se intensificó gracias a la energía de los participantes, quienes actuaron como el público en vivo de la modelo.

Mientras la producción musical sonaba a todo volumen, varios concursantes de La Mansión de Luinny se acercaron al borde de la piscina para animar y hacer "barra" a García.

La secuencia en la que Karina García encendió las redes sociales con un baile picante en piscina no solo generó comentarios sobre su talento para el baile, sino también una oleada de interacciones que destacaron su seguridad y carisma frente a las cámaras.

En redes sociales, este video es viral y los seguidores de Karina García se encuentran hablando sobre el tema y en su mayoría elogiaron a la exparticipante de La Casa de los famosos Colombia por su figura y autenticidad.