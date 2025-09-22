Karina García mostró su rostro tras hacerse procedimiento estético: así quedó

Karina García vuelve a sorprender a todos sus seguidores tras realizarse un procedimiento estético.

¿Cuál fue el procedimiento estético de Karina García?

A través de sus redes sociales, que cuenta con millones de seguidores, la creadora de contenido compartió su nuevo cambio estético.

Desde que salió de La casa de los famosos Colombia, la influencer ha emprendido varios proyectos, entre ellos fortalecer su carrera, impulsar su marca personal y prepararse con entrenamientos de boxeo para el evento Stream Fighters.

Karina también ha sido transparente con sus seguidores al mostrar algunos de los retoques estéticos que se ha realizado para mantener su ritmo de trabajo y lucir siempre impecable frente a las cámaras.

Durante una transmisión en vivo, retó a sus fans a adivinar cuál había sido su nuevo cambio. Aunque muchos pensaron que se trataba de un retoque en el cabello —algo que ella misma negó—, varios acertaron al señalar que la transformación estaba en su sonrisa, específicamente en sus dientes.

Vamos a ver qué tan detallistas son mis seguidores, ¿qué me ven de raro? Yo simplemente voy a decir: analícenme..véanme, expresó Karina.

¿Por qué Karina García ha recibido críticas por su diseño de sonrisa?

La modelo ha recibido varias críticas por su nuevo diseño de sonrisa, ya que muchos seguidores le comentaron que sus dientes quedaron con un gran tamaño de los que eran acorde a su armonía facial.

"Las carillas cada día más grandes"; "Todo en ella tan natural", "Diseño de sonrisa, se pasó", fueron algunos comentarios de internautas.

Por el contrario, García salió a defenderse pese a los comentarios que recibió en las redes sociales. Para ella, lo más importante es que se sienta segura de sí misma y que esté conforme a los procedimientos estéticos que se realice.

Ustedes tienen derecho a decirme todo sobre mis dientes, pero ya, el hecho de que yo lo ame y los adore, pues tampoco quiere decir que yo voy a hacer todo lo que ustedes me digan, comentó la modelo.

Por el momento, la creadora de contenido seguirá compartiendo más detalles sobre su vida personal y cómo se prepara para su lucha de boxeo. Un evento que será el próximo 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá.