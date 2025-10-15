CANAL RCN
Tendencias

Karina García reveló la razón por la que abrió OnlyFans: "Fue bastante difícil"

Karina García compartió detalles sobre cómo fue su experiencia en la plataforma OnlyFans y explicó las razones que la llevaron a ese mundo.

Karina García rifará un carro y una moto 0 Km
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
05:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante una entrevista, Karina García reveló la verdadera razón por la que, en el pasado, decidió incursionar en la plataforma OnlyFans.

¡Vidente hizo impactante predicción sobre la pelea de Karina García con Karely Ruiz!
RELACIONADO

¡Vidente hizo impactante predicción sobre la pelea de Karina García con Karely Ruiz!

Karina García compartió detalles de su pasado

Durante una entrevista con un medio radial, la creadora de contenido Karina García habló abiertamente sobre su paso por OnlyFans. Explicó que, como muchos ya sabían, en su momento confesó haber tenido una cuenta en la plataforma y aclaró que la abrió por necesidad económica, pues atravesaba una etapa difícil en la que requería recursos para mantenerse.

"En ese momento, yo estaba pasando por una situación económica bastante difícil, estaba postparto", comentó Karina.

Luego, comentó que decidió tomar esa acción por una amiga, ya que ella le había comentado que estaba ganando mucho dinero,

"Efectivamente, cuando yo abro la página, el primer mes me hice demasiado dinero, en el primer mes me hice como 50 millones", comentó.

 

Altafulla reapareció en redes sociales con otra mujer tras su ruptura con Karina García, ¿Quién es?
RELACIONADO

Altafulla reapareció en redes sociales con otra mujer tras su ruptura con Karina García, ¿Quién es?

¿Cuál fue la mayor cantidad de dinero que ganó Karina García?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que la mayor cantidad de dinero que llegó a ganar fue de 350 millones de pesos colombianos.

"Es mi pasado, yo no me siento orgullosa de mi pasado, pero tampoco lo puedo borrar", aseguró Karina.

De igual manera, la influencer aseguró que ese capítulo forma parte de su historia y que siempre habrá personas que la juzguen o le pongan calificativos.

Finalmente, expresó su admiración por quienes se dedican a crear ese tipo de contenido, ya que, según dijo, es un trabajo exigente, que requiere constancia, disciplina y mucha disposición y que la mayoría de las personas lo realizan por un sustento económico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

“Quién te ayudó”: el contundente mensaje de Belén tras la eliminación de David en MasterChef

Karol G

Karol G muestra la preparación previa a su presentación en el Fashion show de Victoria´s Secret

Turismo

Estos son los pueblos que debe visitar y están a pocas horas de Bogotá

Otras Noticias

Cauca

Bloqueada la vía Panamericana: comunidades del Cauca denuncian incumplimientos del Gobierno

Transportadores y viajeros que se movilizaban entre Cauca y Nariño permanecen en medio de las manifestaciones.

Registraduría Nacional de Colombia

Consejos de Juventud 2025: multas por no asistir como jurado y beneficios para votantes

El 19 de octubre se realizarán las elecciones de los Consejos de Juventud 2025. Conozca las multas para quienes no asistan como jurado y los beneficios que recibirán los jóvenes votantes.

Venezuela

Trump considera atacar por tierra a los cárteles de Venezuela: "Ya tenemos bajo control el mar"

Superintendencia de Industria y Comercio

La SIC sancionó por más de $8.000 millones a cinco clubes del fútbol colombiano y a la Dimayor

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios