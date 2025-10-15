Karina García reveló la razón por la que abrió OnlyFans: "Fue bastante difícil"

Durante una entrevista, Karina García reveló la verdadera razón por la que, en el pasado, decidió incursionar en la plataforma OnlyFans.

Karina García compartió detalles de su pasado

Durante una entrevista con un medio radial, la creadora de contenido Karina García habló abiertamente sobre su paso por OnlyFans . Explicó que, como muchos ya sabían, en su momento confesó haber tenido una cuenta en la plataforma y aclaró que la abrió por necesidad económica, pues atravesaba una etapa difícil en la que requería recursos para mantenerse.

"En ese momento, yo estaba pasando por una situación económica bastante difícil, estaba postparto", comentó Karina.

Luego, comentó que decidió tomar esa acción por una amiga, ya que ella le había comentado que estaba ganando mucho dinero,

"Efectivamente, cuando yo abro la página, el primer mes me hice demasiado dinero, en el primer mes me hice como 50 millones", comentó.

¿Cuál fue la mayor cantidad de dinero que ganó Karina García?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que la mayor cantidad de dinero que llegó a ganar fue de 350 millones de pesos colombianos.

"Es mi pasado, yo no me siento orgullosa de mi pasado, pero tampoco lo puedo borrar", aseguró Karina.

De igual manera, la influencer aseguró que ese capítulo forma parte de su historia y que siempre habrá personas que la juzguen o le pongan calificativos.

Finalmente, expresó su admiración por quienes se dedican a crear ese tipo de contenido, ya que, según dijo, es un trabajo exigente, que requiere constancia, disciplina y mucha disposición y que la mayoría de las personas lo realizan por un sustento económico.