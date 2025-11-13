¡Brillante! Karol G cantó en los Latin Grammy con jeans y acompañada de Marco Antonio Solís

La nueva edición de los premios Latin Grammy se celebraron, durante la noche del 13 de noviembre, en una exclusiva gala donde los artistas de la música latina más representativos tuvieron escenario para recibir homenajes, galardones y demostrar por qué están allí.

Por esto, la presencia de los artistas colombianos no se hizo esperar, pues una de las presentaciones más esperadas de la noche era la de la antioqueña Karol G, quien volvió a sorprender a sus fanáticos con su inédito performance.

Karol G en los Latin Grammy 2025

La presentación de la antioqueña llegó y su anuncio estuvo en manos de su colega Maluma, quien solicitó a los asistentes encender las linternas de los teléfonos móviles para darle una bienvenida a la mujer.

Su entrada se dio en medio de una amplia orquesta, protagonizada por mujeres, que al unísono se unieron a la voz de la antioqueña para ser testigos, por primera vez en vivo, de la interpretación de ‘Coleccionando heridas’, canción de su álbum ‘Tropicoqueta’, interpretada por la “Bichota” y Marco Antonio Solís.

Por supuesto, la emoción del público no se hizo esperar ya que todos los asistentes se unieron a la mujer para entonar su canción que mezcla el mejor estilo romántico de las baladas que caracterizan al mexicano.

La mujer lució un look fresco y sencillo al llevar puestos unos jeans, una blusa de botones y una trenza en su cabello que iba ligada a una cinta de color blanco. Por su parte, el mexicano llevó puesto un elegante traje de color blanco con distintos diseños y figuras clásicas.

Su interpretación se llevó los aplausos de gran parte de la audiencia dentro de la cual se encontraba el puertorriqueño Bad Bunny, quien no dudó en celebrar y ovacionar a la antioqueña.

Karol G se lleva premios Latin Grammy

Por supuesto, la cantante también tuvo el privilegio de llevarse el premio a Mejor Canción Tropical y a mejor Canción del Año por su sencillo ‘Si antes te hubiera conocido’.

Durante el discurso que ofreció, en medio del escenario, la mujer envío un contundente mensaje en contra de las personas que critican la vida de los demás. Por eso, impulsó a sus seguidores a cumplir sus sueños por encima de las opiniones de terceros.