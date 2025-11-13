CANAL RCN
Tendencias

¡Brillante! Karol G cantó en los Latin Grammy con jeans y acompañada de Marco Antonio Solís

La antioqueña hizo historia al cantar por primera vez en vivo su colaboración con el mexicano.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
10:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La nueva edición de los premios Latin Grammy se celebraron, durante la noche del 13 de noviembre, en una exclusiva gala donde los artistas de la música latina más representativos tuvieron escenario para recibir homenajes, galardones y demostrar por qué están allí.

Por esto, la presencia de los artistas colombianos no se hizo esperar, pues una de las presentaciones más esperadas de la noche era la de la antioqueña Karol G, quien volvió a sorprender a sus fanáticos con su inédito performance.

¡Orgullo nacional! Estos son algunos de los colombianos ganadores del Latin Grammy 2025
RELACIONADO

¡Orgullo nacional! Estos son algunos de los colombianos ganadores del Latin Grammy 2025

Karol G en los Latin Grammy 2025

La presentación de la antioqueña llegó y su anuncio estuvo en manos de su colega Maluma, quien solicitó a los asistentes encender las linternas de los teléfonos móviles para darle una bienvenida a la mujer.

Su entrada se dio en medio de una amplia orquesta, protagonizada por mujeres, que al unísono se unieron a la voz de la antioqueña para ser testigos, por primera vez en vivo, de la interpretación de ‘Coleccionando heridas’, canción de su álbum ‘Tropicoqueta’, interpretada por la “Bichota” y Marco Antonio Solís.

Por supuesto, la emoción del público no se hizo esperar ya que todos los asistentes se unieron a la mujer para entonar su canción que mezcla el mejor estilo romántico de las baladas que caracterizan al mexicano.

La mujer lució un look fresco y sencillo al llevar puestos unos jeans, una blusa de botones y una trenza en su cabello que iba ligada a una cinta de color blanco. Por su parte, el mexicano llevó puesto un elegante traje de color blanco con distintos diseños y figuras clásicas.

Su interpretación se llevó los aplausos de gran parte de la audiencia dentro de la cual se encontraba el puertorriqueño Bad Bunny, quien no dudó en celebrar y ovacionar a la antioqueña.

Maluma, J Balvin y Westcol son captados juntos: ¿de qué se trató su encuentro?
RELACIONADO

Maluma, J Balvin y Westcol son captados juntos: ¿de qué se trató su encuentro?

Karol G se lleva premios Latin Grammy

Por supuesto, la cantante también tuvo el privilegio de llevarse el premio a Mejor Canción Tropical y a mejor Canción del Año por su sencillo ‘Si antes te hubiera conocido’.

Durante el discurso que ofreció, en medio del escenario, la mujer envío un contundente mensaje en contra de las personas que critican la vida de los demás. Por eso, impulsó a sus seguidores a cumplir sus sueños por encima de las opiniones de terceros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Filtran la supuesta fecha de boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Latin Grammy

¡Orgullo nacional! Estos son algunos de los colombianos ganadores del Latin Grammy 2025

Artistas

Laura Londoño reveló cómo vivió las escenas íntimas junto a Carmen Villalobos en La Huésped

Otras Noticias

Ministerio de Minas y Energía

Piden a la Procuraduría investigar presunto desvío de recursos para la transición energética

El abogado Carlos Roncancio pidió a los entes de control investigar el presunto desvío de fondos de la transición energética, señalando a OCENSA y a su representante.

Liga BetPlay

Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II

¡Todo listo! Así quedó organizada la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

Cuidado personal

¿Cuál es la mejor posición para dormir?, esto reveló la ciencia

Resultados lotería

Lotería de Bogotá, resultados del jueves 13 de noviembre: números ganadores del premio mayor

Venezuela

María Corina Machado: "Acompáñennos en este momento histórico, en sus horas decisivas"