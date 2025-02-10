Kimberly Reyes confesó que enfrenta una condición médica, ¿de qué se trata?

La noticia sobre la nueva relación entre Kimberly Reyes y el cantante Beéle ha causado gran revuelo en redes sociales. En medio de la polémica, la actriz sorprendió al revelar la condición de salud que padece.

¿Cuál es la condición que padece Kimberly Reyes?

La actriz reveló a través de sus redes sociales que padece fascitis plantar, una condición médica que le impide apoyar el pie con normalidad y que le provocó una inflamación tan fuerte que, incluso, le dificultó caminar.

Según el portal especializado Medline Plus, la fascitis plantar es un trastorno que afecta la fascia plantar, un tejido ubicado en la planta del pie que puede irritarse, inflamarse o degenerarse.

Su función principal es brindar soporte al arco del pie y absorber el impacto al caminar; sin embargo, cuando no descansa lo suficiente o se ve sometida a un esfuerzo excesivo, puede inflamarse y generar un dolor intenso.

¿Cuáles son las causas de la fascitis plantar?

De acuerdo con el sitio web, existen varios factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar fascitis plantar:

La forma del arco del pie: tener el arco demasiado elevado o, por el contrario, muy plano. En el caso de Kimberly, su arco es muy pronunciado, lo que dificulta la correcta distribución del peso al caminar.

Tensión en el tendón de Aquiles, lo que puede generar sobrecarga en la fascia plantar.

El uso de calzado inadecuado, especialmente aquel que no ofrece un buen soporte en el arco plantar durante las actividades diarias.

¿Cómo se puede tratar la fascitis plantar?

Según Medline Plus, algunos de los tratamientos y cuidados recomendados para la recuperación de la fascitis plantar incluyen evitar esfuerzos innecesarios mientras la zona se recupera, asistir a sesiones de fisioterapia, utilizar calzado adecuado, evitar los zapatos demasiado blandos y optar por plantillas ortopédicas.

Asimismo, aplicar hielo en la zona afectada es una práctica eficaz para reducir tanto el dolor como la inflamación.