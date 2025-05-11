Colombianos se beneficiarán con apertura de importante centro cultural

La Gobernación y el director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Roberto Rave, inauguraron la Casa de la Cultura de Olaya, un espacio completamente renovado que hoy se convierte en el epicentro de la vida cultural, artística y comunitaria del municipio.

La apertura de este espacio marca un nuevo paso en la estrategia departamental de recuperación y puesta en marcha de infraestructuras culturales que se encontraban inconclusas o en deterioro.

El proyecto de la Casa de la Cultura de Olaya fue recibido con un 48 % de ejecución, y gracias a la intervención del ICPA y la administración municipal, hoy se encuentra finalizado y en pleno funcionamiento.

Antioqueños se verán beneficiados con este proyecto

Su reapertura beneficia directamente a más de 200 personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, que participan en programas de distintos enfoques artísticos, pues este espacio alberga la Escuela de Música, el grupo de danzas del adulto mayor, el semillero de teatro y pintura, los vigías del patrimonio, el Consejo de Cultura y un grupo de mujeres que lidera procesos de participación y emprendimiento cultural. Además, es sede de la Biblioteca y Ludoteca Municipal.

“Cada una de las infraestructuras recuperadas representa una oportunidad para transformar realidades, pues integran la educación, el arte y el desarrollo económico y, sobre todo, devuelven a las comunidades la posibilidad de expresarse y construir futuro desde la diversidad y la creatividad. Nuestro propósito ha sido que ninguna obra cultural se quede en el abandono, y hoy estos espacios están abiertos como escenarios de aprendizaje, creación y encuentro que fortalecen el tejido social y la identidad de cada territorio”, explicó Roberto Rave, director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

La Casa de la Cultura de Olaya no solo revitaliza la oferta artística del municipio, sino que también representa el compromiso del gobierno departamental con la protección del patrimonio cultural y el impulso de proyectos sostenibles que fortalezcan el tejido social.

Actualmente, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) avanza en la ejecución de nuevas obras para el fortalecimiento cultural en municipios como Rionegro, Concepción, San Vicente Ferrer, El Santuario, Marinilla, Granada, Alejandría, Támesis, Hispania y Jericó, que contemplan procesos de ampliación, mejoramiento y mantenimiento de sus infraestructuras. Todos estos proyectos se financian con recursos departamentales y cuentan con mecanismos de seguimiento y transparencia que garantizan el uso adecuado de los fondos públicos.

Uno de los pilares de esta estrategia es la participación ciudadana, ya que las comunidades intervienen en cada etapa del proceso, desde la socialización hasta la entrega final de las obras. Este enfoque participativo se traduce en una apropiación más sólida y en un compromiso colectivo con el cuidado y sostenibilidad de estos espacios, que se proyectan como entornos seguros y creativos para impulsar procesos formativos en arte, cultura y emprendimiento.

Con esta iniciativa, Antioquia reafirma su propósito de que ningún espacio destinado al arte y la cultura vuelva a quedar en el abandono, y de seguir construyendo desde la cultura un camino hacia la inclusión, la participación y el desarrollo regional.