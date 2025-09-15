La IA reveló el décimo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia

La competencia en MasterChef Celebrity Colombia se intensifica cada vez más, y los participantes que están en riesgo deberán sacar a relucir todo su talento gastronómico si quieren asegurar su permanencia en el programa.

¿Quiénes son los participantes que se encuentran en riesgo de MasterChef Celebrity?

Son cinco participantes que se encuentran en riesgo, entre ellos, Raúl Ocampo, Valeria Aguilar, Nicolás Montero, Carolina Sabino y Pichingo. Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila tuvieron la oportunidad de subir al balcón tras el reto de salvación.

Los participantes en riesgo deberán mantener su puesto para poder alcanzar al top 10 de la competencia.

De hecho, se dice que son muchas las expectativas que se espera de esta eliminación, por ello, la inteligencia artificial reveló el participante que abandonará la competencia de MasterChef Celebrity, 10 años.

¿Cuál es el participante eliminado de MasterChef Celebrity, según la IA?

Según la IA, el participante eliminado sería Pichingo, puesto que ha tenido ciertas dificultades con aspectos técnicos en la cocina, especialmente con el manejo de texturas y salsas.

Además, el jurado le ha señalado varias veces la falta de prolijidad en la presentación de sus platos. Aunque es querido por su carisma, su desempeño culinario ha sido más inestable comparado con Raúl, Valeria, Nicolás y Carolina, quienes han tenido presentaciones más sólidas en los últimos retos.

La IA resalta que las principales fortalezas de los participantes se centran en su técnica, organización y buena sazón.

En especial, destaca a Carolina Sabino como una competidora fuerte gracias a su creatividad y capacidad para presentar platos innovadores.

Por su parte, del humorista sobresale su carisma y actitud positiva, cualidades que le permiten enfrentar con optimismo los retos de la cocina. No te pierdas ningún capítulo de MasterChef Celebrity Colombia a través del Canal RCN y los capítulos completos por la app.