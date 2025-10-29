La Mansión de Luinny: ¿dónde y a qué hora ver a los participantes?

Un nuevo reality llega para revolucionar el entretenimiento latino. Se trata de “La Mansión de Luinny”, un show producido en República Dominicana que reunirá a figuras reconocidas del mundo digital, la música y la televisión, entre ellas las colombianas Karina García y Yina Calderón.

RELACIONADO Karina García preocupa a sus seguidores al revelar problemas de salud tras pelea con Karely Ruiz

¿Dónde ver "La Mansión de Luinny"?

El programa, que inicia el 30 de octubre, promete ser mucho más que un simple reality.

“Queremos que el público no solo vea un reality, sino una experiencia: un espectáculo latinoamericano de alto nivel que conecte con emociones, talento y entretenimiento”, comentó Luinny, el anfitrión del proyecto.

Transmisión y formato

“La Mansión de Luinny” será transmitida gratuitamente y en alta calidad a través del canal de YouTube de Luinny, donde los participantes serán grabados las 24 horas del día. Además, se compartirá contenido exclusivo en redes sociales como TikTok y Facebook, permitiendo a los fanáticos seguir cada momento del programa en tiempo real.

Los concursantes se enfrentarán a retos de resistencia, alianzas estratégicas, conflictos y eliminaciones semanales, lo que mantendrá la tensión y el drama característicos de este tipo de formatos.

Lista oficial de participantes de “La Mansión de Luinny”

Karina García (Colombia) Yina Calderón (Colombia) Brenda Zambrano: Influencer mexicana Asaf Torres: Cantante y compositor de Puerto Rico Andreina Bravo: Cantante ecuatoriana Yurgenis Aular: Modelo, bailarina e influencer venezolana Leandro Joel Sosa: Tiktoker dominicano Uriel José Romero: Artista urbano de República Dominicana Abraham García Arévalo: DJ e influencer español Cristal Pérez: Influencer dominicana La Bella Chanel: Creadora de contenido dominicana Jessica Stonnem: Presentadora e influencer, conocida por su participación en Los 50 de Telemundo Cristian Casablanca: Numerólogo dominicano Yarinson Jesús Aybar: Influencer y comediante Gailen La Moyeta: Cantante urbana, conocida como La Reina del Freestyle Axel Buenísimo: Youtuber dominicano

Con esta combinación de personalidades y culturas, "La Mansión de Luinny" busca consolidarse como uno de los realities más populares del Caribe y América Latina.