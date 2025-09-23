CANAL RCN
"Bienvenidos a mi nuevo hogar": Melissa Gate mostró su nuevo apartamento

Melissa Gate sorprendió a sus fans con un lujoso "house tour" de su nuevo hogar.

Foto: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
06:43 p. m.
La reconocida influencer Melissa Gate, exconcursante de La Casa de los Famosos Colombia abrió las puertas de su nuevo hogar a sus seguidores.

A través de un íntimo house tour, la modelo mostró su lujoso apartamento, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida y carrera profesional.

Melissa Gate, conocida por su vibrante personalidad y su estilo de vida, sorprendió a sus admiradores al compartir un vistazo exclusivo de su recién adquirido apartamento.

En un video publicado en sus redes sociales, la finalista del exitoso reality show presentó cada rincón de su espacioso hogar en Medellín, un lugar que, según sus propias palabras, es el fruto de su arduo trabajo.

Vestida con un atuendo que refleja su particular estilo, la modelo guió a sus seguidores por las diferentes áreas, destacando el diseño moderno y la impresionante vista de la ciudad que se aprecia desde su balcón.

El house tour de Melissa Gate que fascinó a sus seguidores

El recorrido incluyó la sala-comedor, la cocina, la zona de lavandería, los baños y las habitaciones, que Melissa planea personalizar a su gusto.

Con un toque de humor, la artista dio la bienvenida a sus "asalariados", un guiño cariñoso a su público. Aunque el apartamento aún no está completamente amoblado, la modelo prometió un segundo video con el resultado final una vez que se mude, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

El anuncio de su nuevo hogar fue recibido con una ola de felicitaciones y mensajes positivos por parte de la comunidad digital. Los admiradores de Melissa elogiaron el diseño del lugar, describiéndolo como elegante y acogedor.

Este logro profesional se suma a su éxito en La Casa de los Famosos Colombia, donde alcanzó la final y solidificó su posición como una de las figuras más queridas de la televisión y las redes sociales.

A medida que Melissa Gate continúa trabajando en sus proyectos, sus seguidores se mantienen atentos a las novedades que compartirá desde su nuevo y deslumbrante apartamento.

