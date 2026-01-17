Revelaron mensaje de Yeison Jiménez sobre cómo viviría su último día

Un mensaje del pasado volvió a cobrar fuerza en las redes sociales y conmovió profundamente a los seguidores de Yeison Jiménez, luego de que se confirmara el fallecimiento del reconocido cantante de música popular.

En medio del duelo colectivo, una publicación realizada por el artista en 2024 comenzó a circular masivamente, despertando emociones por el contenido reflexivo y personal que hoy adquiere un significado especial.

Tras conocerse la trágica noticia de su muerte en un accidente aéreo, ocurrido cuando se desplazaba hacia una presentación en el país, el nombre de Yeison Jiménez se posicionó como tendencia nacional.

Artistas, fanáticos y personas cercanas han recordado su legado musical, pero también su faceta humana, marcada por mensajes sinceros y cargados de gratitud.

Mensaje que Yeison Jiménez dejó sobre su último día de vida

La publicación que hoy recorre plataformas como Instagram y X corresponde a un texto que el cantante compartió meses atrás, en el que reflexionaba sobre cómo viviría si supiera que ese sería el último día de su vida.

En ese mensaje, Yeison hablaba de priorizar a su familia, agradecer a sus padres, disfrutar de la naturaleza colombiana y celebrar el camino recorrido tanto en lo personal como en lo profesional.

Si hoy fuera el último día de mi vida. Uf hp aprovecharía cada segundo: mi familia, mis hijos, les diría a mis papás lo agradecido que estoy con ellos, montaría a caballo viendo un atardecer que solo Colombia regala, cantaría hasta que la voz se me acabe y gozaría cada empresa y esfuerzo que logré, miraría atrás y le agradecía a Dios por todo lo que me regaló”, mencionó Yeison en una publicación.

Sin imaginar el impacto que tendría tiempo después, el artista expresó su deseo de aprovechar cada segundo, cantar hasta no tener voz y agradecer a Dios por las oportunidades recibidas.

Para muchos de sus seguidores, estas palabras hoy se leen como una despedida anticipada que refleja la esencia del cantante: un hombre cercano, agradecido y profundamente conectado con sus raíces.

Viralización de mensaje de Yeison Jiménez sobre la muerte

La viralización del mensaje generó miles de reacciones. Fanáticos destacaron la sensibilidad del texto y la manera en que resume la filosofía de vida que Yeison Jiménez transmitía en entrevistas y canciones.

Otros usuarios resaltaron la coincidencia entre sus palabras y el cariño que siempre manifestó por su familia, el campo y la música.

El fallecimiento del artista fue confirmado por autoridades locales, quienes informaron que en la avioneta viajaban otras personas, entre ellas miembros de su equipo de trabajo y el piloto.

Posteriormente, el equipo del cantante ratificó la noticia a través de sus canales oficiales, causando conmoción en el mundo del entretenimiento.

Hoy, ese mensaje de 2024 se ha convertido en un símbolo del legado emocional de Yeison Jiménez, un recordatorio de vivir intensamente y valorar lo esencial, tal como él mismo lo expresó cuando habló, sin saberlo, de su último día.