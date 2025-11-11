CANAL RCN
Tendencias

Mhoni Vidente revela inquietante predicción sobre el futuro de México

La vidente compartió detalles sobre lo que vivirá México, tomando en cuenta las recientes noticias sobre la muerte del alcalde de Uruapan.

Mhoni Vidente y su predicción sobre México
Foto Freepik

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
03:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Como es habitual, la reconocida vidente Mhoni Vidente compartió una nueva profecía que, según sus palabras, podría cambiar el destino de México.

"El cambio que se estaba esperando": Mhoni Vidente lanzó impresionante predicción para América Latina
RELACIONADO

"El cambio que se estaba esperando": Mhoni Vidente lanzó impresionante predicción para América Latina

Esto fue lo que dijo Mhoni Vidente sobre México

Durante una reciente participación en El Heraldo de México, la astróloga se refirió a la delicada situación que atravesó Michoacán. Según explicó, Carlos Manzo “estaba en peligro desde hace mucho tiempo” y debía buscar un lugar más seguro para vivir. Recordemos que el mandatario fue atacado el 1 de noviembre del 2025 durante un actor público en un 'Festival de Velas' en Uruapan, minutos después, se confirmó su fallecimiento.

Ante esta situación, Mhoni advirtió que el panorama en el país es “oscuro y denso”, y que la situación no mejorará a corto plazo, por lo que recomendó orar y encomendarse a Dios.

El objetivo es hacer de México un país mejor, más seguro y próspero. Debemos unirnos. En cualquier momento podría ocurrir una tragedia peor. La predicción es que viene lo más difícil para México… hay que rezar, hay que encomendarnos a Dios y a la Virgen María, expresó.

Mhoni Vidente hizo shockeante predicción sobre Nicolás Maduro y Venezuela: ¿qué pasará?
RELACIONADO

Mhoni Vidente hizo shockeante predicción sobre Nicolás Maduro y Venezuela: ¿qué pasará?

Otras predicciones de Mhoni Vidente

La vidente también advirtió que diciembre será un mes especialmente complicado, lleno de tensiones y cambios energéticos.

“Las situaciones están muy difíciles, las energías muy densas, y la predicción que tengo es que lo peor está por venir en diciembre”, señaló.

Por ahora, continuará compartiendo sus predicciones sobre el futuro del mundo y, especialmente, sobre lo que podría ocurrir en América Latina en los ámbitos cultural, del entretenimiento, político y más.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Viral: perro esperó a su dueño tras estar hospitalizado y así fue el emotivo reencuentro

Viral

Karina García reveló su experiencia en OnlyFans en el reality La Mansión de Luinny

Redes sociales

Luisa Fernanda W rompe el silencio y recuerda a Legarda en redes: ¿qué dijo?

Otras Noticias

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría abrió indagación preliminar contra Armando Benedetti

La Procuraduría investigará al jefe de cartera luego de sus recientes declaraciones contra de la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana.

Ecopetrol

Reficar enfrenta nuevo proceso con la Dian por un cobro de más de $17.000 millones

Hasta el momento, la deuda total de la refinería con la entidad tributaria asciende a 1,3 billones de pesos.

Mundial de fútbol

Mundial Sub-17: Se definió el durísimo rival de la Selección Colombia en los 16vos de final

Estados Unidos

Portaviones más grande del mundo se sumó a flota estadounidense en el Caribe

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos