Mhoni Vidente revela inquietante predicción sobre el futuro de México

Como es habitual, la reconocida vidente Mhoni Vidente compartió una nueva profecía que, según sus palabras, podría cambiar el destino de México.

Esto fue lo que dijo Mhoni Vidente sobre México

Durante una reciente participación en El Heraldo de México, la astróloga se refirió a la delicada situación que atravesó Michoacán. Según explicó, Carlos Manzo “estaba en peligro desde hace mucho tiempo” y debía buscar un lugar más seguro para vivir. Recordemos que el mandatario fue atacado el 1 de noviembre del 2025 durante un actor público en un 'Festival de Velas' en Uruapan, minutos después, se confirmó su fallecimiento.

Ante esta situación, Mhoni advirtió que el panorama en el país es “oscuro y denso”, y que la situación no mejorará a corto plaz o, por lo que recomendó orar y encomendarse a Dios.

El objetivo es hacer de México un país mejor, más seguro y próspero. Debemos unirnos. En cualquier momento podría ocurrir una tragedia peor. La predicción es que viene lo más difícil para México… hay que rezar, hay que encomendarnos a Dios y a la Virgen María, expresó.

Otras predicciones de Mhoni Vidente

La vidente también advirtió que diciembre será un mes especialmente complicado, lleno de tensiones y cambios energéticos.

“Las situaciones están muy difíciles, las energías muy densas, y la predicción que tengo es que lo peor está por venir en diciembre”, señaló.

Por ahora, continuará compartiendo sus predicciones sobre el futuro del mundo y, especialmente, sobre lo que podría ocurrir en América Latina en los ámbitos cultural, del entretenimiento, político y más.