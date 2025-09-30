CANAL RCN
Tendencias

¡Confirmado! Miguel Bosé regresa a Medellín en "Importante Tour": fecha y precios

Regresa Miguel Bosé a Medellín en concierto: precios, fecha y lugar para su gira "Importante Tour".

Miguel Bosé se presentará en Medellín
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
09:39 p. m.
Los seguidores de la música en Colombia tienen un nuevo motivo para celebrar. La productora Forward Music confirmó oficialmente el regreso de Miguel Bosé en Medellín 2026 como parte de su exitosa gira Importante Tour.

El artista español, considerado una de las figuras más influyentes del pop y la balada en Hispanoamérica, se presentará en la capital antioqueña, una ciudad que no visitaba desde 2018.

Este anuncio consolida el panorama de grandes eventos programados para el próximo año en el país. El esperado reencuentro con el público paisa tiene una fecha definida, marcando uno de los shows más anticipados de la temporada.

Detalles de boletería y localidades para ver a Miguel Bosé en Medellín

La cita ineludible con el intérprete de "Amante Bandido" está programada para el 14 de marzo de 2026 en el Centro de Eventos La Macarena. Los fans de Miguel Bosé en Medellín 2026 ya pueden asegurar su entrada, pues la venta se ha estructurado en dos fases.

Inicio de boletería para ver a Miguel Bosé en Colombia

La primera etapa de la venta de entradas inició este martes 30 de septiembre y se extenderá hasta el 14 de enero de 2026, o hasta que se agote el stock dispuesto.

Durante esta fase inicial, los precios de las boletas oscilan entre $259.000 y $638.000. Una vez concluida esta primera ventana, se dará paso a la Etapa II (a partir del 15 de enero de 2026).

En la segunda fase, los valores incrementarán significativamente, estableciéndose en un rango de $324.000 a $797.000 por localidad.

Es importante destacar que todos los precios mencionados no incluyen el costo por servicio que añade la tiquetera oficial, Taquilla Live, donde se pueden adquirir los boletos utilizando cualquier medio de pago.

La leyenda regresa y los fans de Miguel Bosé ya podrán agendarse para este gran concierto en Medellín 2026.

