Concierto en el Movistar Arena es cancelado a última hora por salud del artista

La incertidumbre y la frustración se apoderan nuevamente de los seguidores del icónico cantante británico Morrissey en Colombia.

Las promotoras Páramo Presenta y TuBoleta emitieron un comunicado conjunto confirmando la cancelación definitiva de su concierto en Bogotá, programado para el 22 de noviembre de 2025 en el Movistar Arena.

La razón oficial citada en el anuncio es el "agotamiento extremo" del artista, que lo ha obligado a suspender toda su gira latinoamericana.

Esta cancelación es especialmente sensible, no solo por la figura de Morrissey, sino porque el comunicado de las productoras revela un esfuerzo fallido.

"A pesar del entusiasmo y el esfuerzo del equipo de producción durante estos 3 meses de trabajo quienes intentamos todo para poder hacerlo realidad, el evento no tuvo la acogida, ni el apoyo necesario para llevarse a cabo." Esta frase subraya la complejidad y los desafíos logísticos detrás de traer un espectáculo de esta magnitud al país.

Guía para el reembolso: devolución del dinero de las entradas

Ante la cancelación, la prioridad de las tiqueteras es asegurar la devolución del dinero a los compradores. Es fundamental que los afectados sepan que el proceso debe iniciarse a partir de la fecha de emisión del comunicado y hasta el 31 de diciembre de 2025.

Es importante notar que el costo del servicio y el costo de envío no serán incluidos en el reembolso, por considerarse servicios ya prestados al momento de la compra.

Procedimiento detallado según el método de pago

El método de devolución varía según cómo se realizó la compra original:

Tarjeta de crédito: El reintegro se procesará automáticamente a la tarjeta utilizada. Si la tarjeta ya fue cancelada, se debe crear un caso a través del link de PQRs de TuBoleta para suministrar la información bancaria. El tiempo de reintegro por parte del banco emisor es de hasta 20 días hábiles.

Tarjeta débito o efectivo: Se ha establecido una alianza con Efecty. El dinero se podrá recoger en la red nacional de puntos, aunque se descontará un valor de $6.000 por cada $1.000.000 reembolsado por concepto de servicio. Los compradores recibirán instrucciones específicas por correo electrónico para acercarse al punto de atención.

Las promotoras pusieron a disposición del público su call center (601) 593 6300 y el chat de su página web para resolver cualquier duda.