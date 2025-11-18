¿Se acerca la fecha? Esto dijo Paola Jara sobre el nacimiento de su bebé

Paola Jara, desde que se enteró de que se encontraba embarazada, ha revelado en las redes sociales cómo ha sido su proceso.

De esa manera, sus seguidores conocieron de primera mano que tendrá una niña y que se llamará Emilia. Además, también pudieron ver videos de cómo fue la revelación de género.

La cantante de música popular, al igual que Jessi Uribe, han hecho énfasis en que se encuentran muy emocionados de la llegada de su bebé y en los últimos días no solo le compusieron una canción, sino que le han dedicado múltiples mensajes.

Fue así como Paola Jara reveló unas nuevas fotos de su embarazo y comenzó a dar luces de cuándo nacerá Emilia, su hija. ¿Qué dijo?

¿Qué tan cerca está la fecha del nacimiento de su hija? Esto reveló Paola Jara

Paola Jara, en un post de Instagram, detalló que ya se encuentra en la etapa final de su embarazo y que, en consecuencia, quiere lucir su vientre con orgullo.

"Yo sé que estoy muy intensa, pero es que no toda la vida estás embarazada y ya son mis últimos días con mis curvas más poderosas", escribió la artista.

De esa manera, volvió a dejar claro que más temprano que tarde estará cargando en sus brazos a Emilia.

Así reaccionaron los seguidores de Paola Jara tras dar luces de cuándo podría nacer su hija

Apenas Paola Jara publicó el post, sus seguidores lo hicieron viral y le escribieron múltiples mensajes de cariño.

"Bella, mi Pao", "felicidades por tu bebita", "ya te falta poco", "todas las fotos están muy lindas", "qué barriguita tan hermosa", "los admiro", "disfruta cada segundo", "vas a ser una excelente mamá", "este momento es único" y "vive al máximo el fin de tu etapa", han sido algunas de las palabras escritas en redes sociales.