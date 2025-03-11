CANAL RCN
¿Qué es End2End, el modelo que promete revolucionar a las empresas?

Con esta estrategia se aprenden las claves para potencializar la comunicación y las ventas de las empresas.

La economía mundial crecerá en 2024 un 3,1%, proyectó la OCDE
Foto: Referencia - Pixabay.

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
05:28 p. m.
En la actualidad, muchas empresas enfrentan el reto de manejar varios sistemas, agencias y plataformas para comunicarse con sus clientes, vender sus productos o analizar sus resultados.

Esto genera altos costos, lentitud en los procesos y poca claridad en la toma de decisiones.

Frente a eso, ha tomado fuerza una tendencia conocida como modelo End2End, que significa literalmente “de principio a fin”.

¿Qué es End2End, el modelo que promete revolucionar a las empresas?

El modelo End2End está ganando terreno en Latinoamérica gracias a la unión de dos reconocidas agencias especializadas en tecnología, datos y comunicación, que decidieron fusionarse para crear una plataforma regional enfocada en este tipo de soluciones.

Con un equipo de más de 220 expertos en estrategia, creatividad, medios, CRM, contact center y análisis de datos, esta nueva operación conjunta tiene presencia en Estados Unidos, México, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Brasil, y busca ofrecer a las empresas un servicio mucho más integral.

El objetivo es que cualquier compañía, sin importar su tamaño o sector, pueda diseñar campañas, automatizar procesos, comunicarse con sus clientes y analizar resultados en tiempo real dentro de un mismo sistema.

Esta fusión representa un paso decisivo en nuestra visión de integrar tecnología, estrategia y creatividad para ofrecer un modelo de agencia integral, orientado a potenciar los resultados de negocio para nuestros clientes.

Jairo Fandiño, Co founder y Managing Director de Merge.

Por su parte, José Coto, CEO de Loymark, destacó que el modelo End2End busca que las empresas sean más eficientes:

Con esta unión ampliamos nuestras capacidades en automatización, ventas y análisis de datos. Queremos ayudar a que las compañías tomen decisiones más rápidas y estratégicas, con información confiable y en tiempo real.

¿En qué consiste el modelo End2End para las empresas?

Los expertos coinciden en que este modelo responde a una tendencia global: conectar datos, tecnología y creatividad dentro de un mismo sistema.

De esta forma, las empresas pueden reducir intermediarios, mejorar la comunicación interna, y obtener una visión más completa de sus clientes.

En términos simples, End2End permite que una empresa tenga todo su proceso bajo control.

Además, la fusión entre ambas agencias no solo busca integrar tecnología, sino también fortalecer áreas como CRM, automatización, atención al cliente y análisis de datos, con el propósito de crear experiencias más personalizadas y efectivas.

