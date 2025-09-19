¿Regresa? Este eliminado sería el posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity

La ausencia de Luis Fernando Hoyos en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia, 10 años, ha generado gran preocupación entre varios de sus seguidores.

¿Por qué se empezó ausentar Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity Colombia?

Claudia Bahamón afirmó que el actor se encontraba en condiciones delicadas de salud. Luego de estar ausente en distintos retos.

Muchos de los participantes se han preguntado sobre el rumbo del competidor, de hecho, les preguntaron sobre cuál participante sería el ideal para un reintegro o un reemplazo, por ello, no dudaron en responder.

Opiniones del posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity

En principio, Ricardo Vesga aseguró que le gustaría ver a Melissa Gate y cómo se desempeña dentro de la competencia.

Por otro lado, David Sanín, Pichingo y Valentina Taguado expresaron que Valeria Aguilar, la más reciente eliminada, debería ser reintegrada a MasterChef Celebrity Colombia, 10 años. Valentina Taguado, quien es la mejor amiga de la humorista, afirmó que ella debería volver porque se encuentra en las mismas condiciones de los cocineros.

Es porque la última en salir y pues está al nivel de todos, de cansancio, de todo, expresó Taguado a través de Instagram.

Mientras que, Carolina Sabino espera con ansias al actor asegurando que lo extraña en la cocina.

Yo no creo que debería haber un reintegro, pero si debo elegir la persona que se fue de última, es decir, Valeria, expresó Sabino en redes sociales.

¿Cuándo volverá Luis Fernando Hoyos a MasterChef Celebrity?

Por otro lado, Patricia Grisales y Nicolás Montero coincidieron en que Valeria debería regresar a la competencia en caso de que Luis Fernando Hoyos no pueda continuar.

Lo único cierto es que el futuro del actor sigue siendo incierto y habrá que esperar cómo evoluciona la cocina más importante de Colombia.