CANAL RCN
Tendencias

Ritual del 1 de diciembre que promete atraer abundancia: así funciona según la Psicología

Abundancia y bienestar: el ritual del 1 de diciembre que está ganando fuerza. ¿De qué se trata?

Ritual del 1 de diciembre que promete atraer abundancia
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
01:59 p. m.
La llegada del último mes del año invita a muchas personas a realizar algún ritual de diciembre que sirva como punto de partida emocional para atraer prosperidad, tranquilidad y buenos hábitos.

Aunque estas prácticas no tienen efectos mágicos, sí existen investigaciones que respaldan que los rituales simbólicos pueden producir beneficios psicológicos, aumentar la sensación de control y mejorar el estado de ánimo, según estudios publicados por la Universidad de Harvard y la American Psychological Association (APA).

¿Por qué un ritual de diciembre puede influir en el bienestar emocional?

Los especialistas en psicología emocional han encontrado que los rituales, incluso cuando no están ligados a una creencia espiritual, generan una sensación de estructura y propósito.

Un artículo del Journal of Experimental Psychology concluyó que las personas que realizan rituales antes de un evento importante experimentan menos ansiedad y mayor sensación de seguridad.

Esto se debe a que estas acciones repetitivas ayudan a organizar pensamientos, reducir incertidumbre y preparar mentalmente para nuevos ciclos.

En ese contexto, el 1 de diciembre se convierte en una oportunidad simbólica para cerrar etapas, agradecer lo vivido y proyectar la energía del mes.

Expertos en bienestar recomiendan combinar hábitos saludables con gestos simbólicos para potenciar la claridad mental y mejorar la motivación.

¿Qué ritual de diciembre es seguro, sencillo y útil para atraer prosperidad?

Los rituales recomendados para esta fecha suelen enfocarse en intenciones positivas y prácticas de organización personal.

Uno de los más populares es la “limpieza emocional del hogar”, que consiste en ventilar espacios, ordenar objetos acumulados y eliminar elementos que generen ruido visual.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Princeton, los entornos ordenados reducen la carga cognitiva y favorecen la concentración, un aspecto clave para quienes buscan cerrar el año con mejores decisiones financieras o personales.

Otro ritual creciente es el “frasco de la abundancia”, una dinámica simple que consiste en escribir metas del mes y guardarlas en un frasco visible.

La psicología del comportamiento confirma que los recordatorios visuales aumentan la adherencia a los objetivos y refuerzan la motivación diaria.

También existen prácticas como reorganizar la billetera, escribir una carta de intenciones o encender una vela de enfoque (o una luz LED), todas consideradas seguras y emocionalmente efectivas.

