CANAL RCN
Deportes

Desde Argentina le pidieron a Edinson Cavani ser como Dayro Moreno

Los increíbles goles de Dayro Moreno se convierten en un reclamo para Edinson Cavani.

Desde Argentina le pidieron a Edinson Cavani ser como Dayro Moreno
Foto: Once Caldas y AFP

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
04:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La figura del delantero colombiano Dayro Moreno trascendió las fronteras, llegando hasta oídos de la afición Argentina.

Con un rendimiento goleador que desafía el paso del tiempo, Moreno se ha convertido en un modelo a seguir, incluso para figuras de la talla de Edinson Cavani.

Hugo Rodallega y su elogio para Dayro Moreno tras actuación en Sudamericana: ¿Indirecta?
RELACIONADO

Hugo Rodallega y su elogio para Dayro Moreno tras actuación en Sudamericana: ¿Indirecta?

Tras su reciente y notable actuación con Once Caldas en la Copa Sudamericana, donde anotó dos goles clave contra Independiente del Valle, la prensa y los hinchas de Argentina han clamado porque el 'Matador' uruguayo adopte el mismo estilo de juego del tolimense.

Famoso tiktoker argentino le pidió a Cavani jugar como Dayro Moreno

La petición "Edinson Cavani, juega como Dayro Moreno" se ha hecho viral en redes sociales, reflejando la admiración por la efectividad y olfato goleador del atacante cafetero.

¿Por qué no juega así Cavani?, ¿Por qué no juega así Cavani en Boca?, ¿Por qué?

La actuación de Dayro Moreno en suelo ecuatoriano no solo aseguró una valiosa victoria para su equipo, sino que también capturó la atención de figuras del periodismo digital.

El reconocido streamer argentino Lautaro del Campo, conocido como "La Cobra", no pudo ocultar su asombro ante la capacidad goleadora del colombiano.

¡El rey del gol! Dayro Moreno abrió el marcador en Once Caldas vs. Independiente del Valle
RELACIONADO

¡El rey del gol! Dayro Moreno abrió el marcador en Once Caldas vs. Independiente del Valle

En medio de su transmisión en vivo, mientras se repetían las jugadas del doblete de Dayro, el presentador expresó su frustración y admiración, cuestionándose repetidamente por qué el delantero de Boca Juniors, su equipo, no logra replicar esa misma contundencia en el área.

Dayro Moreno se pasea las canchas de Sudamérica haciendo goles

El clamor "Edinson Cavani, juega como Dayro Moreno" no fue solo un capricho del streamer, sino que encapsuló el sentir de una parte de la hinchada de Boca Juniors.

Mientras Dayro se mantiene en un estado de gracia, marcando goles de manera consistente, Cavani ha luchado por encontrar esa misma regularidad en el fútbol argentino.

Dayro Moreno no se cansa de hacer historia: el nuevo récord que alcanzó
RELACIONADO

Dayro Moreno no se cansa de hacer historia: el nuevo récord que alcanzó

La comparación resaltó el momento actual de ambos jugadores: por un lado, el veterano colombiano a sus 40 años demuestra una vigencia y efectividad impresionantes; por otro, un legendario delantero uruguayo que, a pesar de su trayectoria, no ha logrado consolidar su rol como el goleador que se esperaba en el club xeneize.

Esta situación no solo subraya el gran momento de Dayro, sino que también pone en perspectiva las expectativas que recaen sobre Cavani.

El pedido de los aficionados argentinos es un reflejo de su deseo de ver a su delantero con la misma pasión, entrega y, sobre todo, la letalidad que Dayro Moreno exhibe en cada partido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Radamel Falcao García

Falcao habló sobre el mal estado de las canchas del FPC: "Parece que estás entrenando en la arena de Miami"

Luis Díaz

Luis Díaz volvió a hablar sobre el Barcelona: ¿estuvo cerca su fichaje?

Real Madrid

Escándalo en Madrid: jugadores del Real irán a juicio por difundir videos sexuales

Otras Noticias

Canadá

Un hombre es arrestado por conducir un auto eléctrico de juguete en Canadá

Según las autoridades, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol y tenía su licencia suspendida.

Secretaría de Hacienda

Casi 7.000 morosos incumplieron el pago del predial en Bogotá: perderían importante beneficio

Casi 7.000 contribuyentes incumplieron el pago de la segunda cuota del predial en Bogotá. La Secretaría de Hacienda advierte que podrían perder el beneficio de pago por cuotas.

Carlos Fernando Galán

Reunión entre Galán y Petro sobre Hospital San Juan de Dios: ¿En qué quedaron?

Redes sociales

Terror en Universal: hombre murió tras subirse a montaña rusa recién inaugurada

Alimentos

¿Cuáles son los riesgos de consumir proteínas en polvo de manera excesiva?