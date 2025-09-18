Desde Argentina le pidieron a Edinson Cavani ser como Dayro Moreno

La figura del delantero colombiano Dayro Moreno trascendió las fronteras, llegando hasta oídos de la afición Argentina.

Con un rendimiento goleador que desafía el paso del tiempo, Moreno se ha convertido en un modelo a seguir, incluso para figuras de la talla de Edinson Cavani.

Tras su reciente y notable actuación con Once Caldas en la Copa Sudamericana, donde anotó dos goles clave contra Independiente del Valle, la prensa y los hinchas de Argentina han clamado porque el 'Matador' uruguayo adopte el mismo estilo de juego del tolimense.

Famoso tiktoker argentino le pidió a Cavani jugar como Dayro Moreno

La petición "Edinson Cavani, juega como Dayro Moreno" se ha hecho viral en redes sociales, reflejando la admiración por la efectividad y olfato goleador del atacante cafetero.

¿Por qué no juega así Cavani?, ¿Por qué no juega así Cavani en Boca?, ¿Por qué?

La actuación de Dayro Moreno en suelo ecuatoriano no solo aseguró una valiosa victoria para su equipo, sino que también capturó la atención de figuras del periodismo digital.

El reconocido streamer argentino Lautaro del Campo, conocido como "La Cobra", no pudo ocultar su asombro ante la capacidad goleadora del colombiano.

En medio de su transmisión en vivo, mientras se repetían las jugadas del doblete de Dayro, el presentador expresó su frustración y admiración, cuestionándose repetidamente por qué el delantero de Boca Juniors, su equipo, no logra replicar esa misma contundencia en el área.

Dayro Moreno se pasea las canchas de Sudamérica haciendo goles

El clamor "Edinson Cavani, juega como Dayro Moreno" no fue solo un capricho del streamer, sino que encapsuló el sentir de una parte de la hinchada de Boca Juniors.

Mientras Dayro se mantiene en un estado de gracia, marcando goles de manera consistente, Cavani ha luchado por encontrar esa misma regularidad en el fútbol argentino.

La comparación resaltó el momento actual de ambos jugadores: por un lado, el veterano colombiano a sus 40 años demuestra una vigencia y efectividad impresionantes; por otro, un legendario delantero uruguayo que, a pesar de su trayectoria, no ha logrado consolidar su rol como el goleador que se esperaba en el club xeneize.

Esta situación no solo subraya el gran momento de Dayro, sino que también pone en perspectiva las expectativas que recaen sobre Cavani.

El pedido de los aficionados argentinos es un reflejo de su deseo de ver a su delantero con la misma pasión, entrega y, sobre todo, la letalidad que Dayro Moreno exhibe en cada partido.