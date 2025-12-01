CANAL RCN
Valentina Taguado contó detalles de la salida de Raúl Ocampo: ¿Qué pasó detrás de cámaras?

Esto fue lo que dijo Valentina Taguado tras la salida de Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity.

Valentina Taguado y Raúl Ocampo.
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
06:30 p. m.
La reciente eliminación de Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity sigue generando reacciones entre los fanáticos del programa. Uno de los testimonios más emotivos lo dio su compañera Valentina Taguado, quien decidió hablar sobre lo que realmente ocurrió detrás de cámaras y cómo vivió la inesperada partida del actor.

La locutora contó detalles de la salida de Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity y su testimonio se convirtió en uno de los más comentados en redes sociales por el tono humano de sus declaraciones.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre la eliminación de Raúl Ocampo?

Valentina Taguado aseguró que su salida fue uno de los momentos más duros de la temporada. La participante reveló que ambos compartieron una gran amistad dentro del reality, y que cuando los llamaron al frente para anunciar la eliminación, sintió una mezcla de tristeza y agotamiento.

“Cuando pasamos los dos, pensé que si me iba, lo haría tranquila, pero si me quedaba, me quedaba sola. Ahí fue cuando se me salieron las lágrimas”, confesó entre risas y nostalgia.

Taguado explicó que, aunque el ambiente de competencia era fuerte, ella y Ocampo siempre buscaron sobrellevar el estrés con humor y buena energía, algo que los unió como equipo dentro del set.

Lo que no se vio en televisión tras la salida de Raúl Ocampo

Según Valentina Taguado, los momentos más divertidos y espontáneos de su relación con Raúl no siempre salieron al aire. “Casi nunca nos mostraban porque estábamos riéndonos todo el tiempo", relató.

La participante también reveló que tras la eliminación de Ocampo, varios miembros del equipo de producción se acercaron para despedirse con palabras de cariño y pedirles fotos, un gesto que refleja el aprecio que se ganó el actor durante su paso por la competencia.

Con este testimonio, Valentina Taguado mostró la cara más humana del exitoso reality y recordando que, más allá de la cocina, allí también se forjan amistades reales.

