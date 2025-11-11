Captaron a un futbolista de selección siendo infiel: su novia lo expuso con un video viral

Un escándalo de infidelidad sacudió a uno de los nombres más conocidos de la Selección de Camerún, luego de que su expareja, la influencer rusa Nikki Seey, lo señalara públicamente de haberle sido infiel y decidiera compartir pruebas en redes sociales.

El futbolista, identificado como Moumi Ngamaleu, mediocampista del Dinamo de Moscú, se convirtió en tendencia internacional tras difundirse un video que lo muestra en medio de una discusión con su entonces pareja y personal de seguridad en su residencia.

Revelaron infidelidad de jugador de la Selección de Camerún

De acuerdo con medios rusos como PEOPLETALK y KP.ru, la modelo y cantante Nikki Seey sospechaba desde hace varios días del comportamiento del jugador de la Selección de Camerún.

La joven relató que, al regresar inesperadamente a la vivienda que compartían en Moscú, descubrió mensajes comprometedores en el teléfono de Ngamaleu con otras mujeres.

En medio del enojo, decidió publicar el material en su canal de Telegram, lo que generó una fuerte confrontación con el deportista, quien presuntamente la habría echado del apartamento.

Sin embargo, el episodio no terminó allí. Al día siguiente, Seey regresó al lugar acompañada de guardias de seguridad para recoger sus pertenencias y encontró a otra mujer escondida dentro de un armario.

El momento fue grabado por la propia influencer y se viralizó rápidamente en redes, generando miles de comentarios y reacciones entre los seguidores del futbolista africano.

¿Quién era la mujer con la que estaba Moumi Ngamaleu?

Tras la publicación del video, Ngamaleu no se pronunció oficialmente sobre el tema, mientras que la mujer que estaba en el apartamento identificada como Ekaterina, entrenadora física, negó tener una relación sentimental con él. “Mi vínculo con este hombre es solo amistoso. No existe atracción ni nada íntimo”, aclaró en sus redes sociales.

Por su parte, Nikki Seey aseguró sentirse decepcionada y habló de una relación marcada por la falta de empatía y el desinterés emocional.

El caso sigue generando polémica, no solo por la exposición mediática, sino porque involucra a un jugador activo de la Selección de Camerún, justo cuando el equipo se prepara para sus próximos compromisos internacionales.