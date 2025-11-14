CANAL RCN
Westcol sorprende al anunciar stream con importante cantante colombiano: ¿de quién se trata?

El empresario sorprendió al anunciar una importante colaboración para un próximo live.

Foto: IG@westcol

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
08:59 p. m.
Las redes sociales se han visto conmocionadas tras la más reciente participación del empresario Westcol en la última edición de los premios Latin Grammy 2025, pues el antioqueño logró convertirse en el primer streamer en obtener una nominación en la importante gala musical.

No obstante, su reciente participación en el evento lo llevó a anunciar una importante colaboración con uno de los artistas más famosos y representativos de la cultura colombiana en el mundo.

Westcol anuncia stream con cantante urbano

En esta ocasión se trata del artista J Balvin, quien se encuentra próximo a volver al país con dos conciertos en Medellín y Bogotá. Por esto, el también productor expresó su gran emoción tras dar a conocer que en noviembre tendrá la oportunidad de unirse al intérprete de ‘Morado’ para protagonizar un stream que promete “paralizar el país”.

El anuncio lo dio, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, al compartir una reciente fotografía con el cantante, tomada en la más reciente edición de los Latin Grammy, en la que también posa al lado de Maluma y el productor Daniel Echevarría, más conocido como Ovy On The Drums.

Aunque no se conoce aún la fecha oficial en la que se llevará a cabo este junte, internautas han manifestado que podría ser antes de la presentación de José Osorio en el Atanasio Girardot, el próximo 29 de noviembre.

Westcol no gana el Latin Grammy 2025

Por otro lado, el empresario ha sido tendencia nacional, en las horas más recientes, tras no haber logrado el triunfo en la importante premiación musical. Este se encontraba nominado en la categoría Mejor Interpretación Urbana por la canción ‘La Plena’, que es interpretada por el artista Beéle.

Por esto, su reacción no se hizo esperar ya que el hombre no dudó en transmitir en vivo todo el evento en donde expresó unas sentidas palabras al haber perdido ante el cantante Bad Bunny.

“Cuando estaba esperando para saber el ganador estaba muy nervioso, después muy triste, pero ya después feliz y esperar cuando sea el momento. Nada en esta vida es fácil”, explicó el antioqueño.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

