¡Shock en las redes sociales! Yeferson Cossio reveló que él y su papá salieron con la misma mujer: ¿quién es?

En las últimas horas, Yeferson Cossio, el reconocido creador de contenido de Medellín, realizó una transmisión en vivo y recordó una anécdota insólita con su papá.

El paisa contó que en una oportunidad quiso presentarle una mujer a su padre, pero que, antes del momento cumbre, se dieron cuenta de que ambos estaban saliendo con ella.

Así fue como Yeferson Cossio reveló que él y su papá salieron con la misma mujer

Yeferson Cossio, que en Instagram tiene más de 12 millones de seguidores, dijo que en el pasado quiso presentarle una mujer muy linda a su papá y que un fin de semana le pidió que lo llevara a la casa de ella.

No obstante, apenas llegaron, se percataron de que, sin saber, ambos se habían fijado en la misma mujer.

"Una vez, cuando yo estaba en décimo, le quería presentar a mi papá una mujer muy linda con la que estaba saliendo. Ella era rubia, de ojos, verdes, flaquita, muy bonita. Entonces yo todo orgulloso quería mostrarsela a mi papá y un sábado le dije que me llevará a su casa en la moto de él", comenzó contando Yeferson Cossio.

"Fue así como me llevó y cuando llegamos me preguntó que cuál era la casa en la que vivía y yo le respondí. Ahí me dijo que si de casualidad ella se llamaba de determinada manera, yo le manifesté 'sí, pa, ¿la conoce?' y él soltó la risa, me dijo que nos fuéramos de ahí y me fue contando en el camino", agregó el creador de contenido.

Además, Yeferson Cossio indicó que esta mujer era una persona con la que él había coincidido en clases.

¿La mujer de la que habló Yeferson Cossio sabía quién era su papá?

Luego de que Yeferson Cossio terminó de contar la historia, fue consultado acerca de que si esa mujer sabía quién era su papá y él respondió que no y que todo se trató de una coincidencia.

"No, no, ella no tenía que saber. Era alguien con la que yo estudiaba y no tenía por qué saber", concluyó el influencer.