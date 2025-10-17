CANAL RCN
Tendencias

“Tenemos un nuevo hijo”: Yeferson Cossio y Carolina Gómez enternecen las redes con inesperada noticia

El mensaje de Yeferson Cossio y su novia que nadie se esperaba: “tenemos un nuevo hijo”

Yeferson Cossio y Carolina Gómez nuevo hijo un perro
Foto: IG Yeferson Cossio

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
04:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El creador de contenido Yeferson Cossio le regaló un perro cachorro a su novia, Carolina Gómez, en una de las escenas más tiernas que compartieron recientemente en sus redes sociales.

"No me siento bien": la reacción de Yeferson Cossio ante el millonario obsequio que le dio su novia
RELACIONADO

"No me siento bien": la reacción de Yeferson Cossio ante el millonario obsequio que le dio su novia

El gesto no solo conmovió a sus seguidores, sino que rápidamente se convirtió en tendencia por la reacción de ella, quien no pudo contener la emoción al recibir al nuevo integrante de la familia.

El video, publicado en las plataformas digitales del influenciador, muestra cómo Carolina entra a una habitación cuidadosamente decorada con globos rojos y pétalos, sin sospechar la sorpresa que la esperaba.

En el centro del lugar, un pequeño cachorro la aguardaba con un lazo y una mirada curiosa que desató la emoción de todos los presentes.

¿Cómo fue la reacción de Carolina Gómez ante el tierno regalo de Cossio?

El momento en que Yeferson Cossio le regaló un perro cachorro a su novia fue descrito por muchos usuarios como “puro amor”. Carolina, visiblemente sorprendida, se agachó para abrazar al animalito mientras Cossio le dedicaba una melodía en piano, gesto que añadió un toque aún más sentimental a la escena.

Yeferson Cossio crea dinámica viral para donar mil esterilizaciones a animales vulnerables
RELACIONADO

Yeferson Cossio crea dinámica viral para donar mil esterilizaciones a animales vulnerables

Entre risas, lágrimas y abrazos, la pareja expresó su felicidad, llamando al cachorro “su nuevo hijo”. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración por la muestra de cariño, destacando la conexión emocional entre ambos.

El video que emocionó a miles de fans de Cossio y Carolina Gómez

La publicación de Cossio superó rápidamente los millones de reproducciones en menos de 24 horas. Comentarios de fanáticos y colegas del medio resaltaron la autenticidad del momento y la sensibilidad del influenciador. Algunos incluso lo calificaron como “uno de los gestos más dulces” que se han visto recientemente en redes.

Yeferson Cossio sufrió fuerte accidente en el Amazonas: "me di duro"
RELACIONADO

Yeferson Cossio sufrió fuerte accidente en el Amazonas: "me di duro"

Con este gesto, Yeferson Cossio demostró una vez más su faceta más romántica, alejada de las polémicas que en ocasiones lo rodean. El detalle no solo conquistó el corazón de Carolina, sino también el de miles de seguidores que celebraron el amor y la ternura como los verdaderos protagonistas de la historia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri revela cómo reaccionaría si Yina Calderón gana la lucha de Stream Fighters

Artistas

Sale a la luz el último video de Liam Payne con su novia tras un año de su muerte

Artistas

El desgarrador mensaje de Carla Giraldo al recordar a Gustavo Angarita tras fallecer

Otras Noticias

Viral

Falleció criador de gallos tras ser atacado por uno de sus animales

El video se viralizó y desató una fuerte polémica en torno a las peleas de gallos.

Bogotá

Disturbios en inmediaciones de la embajada de EE. UU.: cuatro uniformados heridos por flechas

Las movilizaciones han generado bloqueos en varias zonas de la ciudad.

Ciberseguridad

¿Qué es el burnout? La nueva amenaza invisible que pone en jaque la ciberseguridad de las empresas

Selección Colombia

Millonaria cifra que ganaría Colombia si logra el tercer puesto en el Mundial sub-20

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos