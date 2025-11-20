Yina Calderón llora por presunta traición de Karina García: ¿qué ocurrió?

Yina Calderón y Karina García se han tomado las redes sociales al participar, en una nueva oportunidad, en un reality internacional en el que se han visto obligadas a convivir una vez más.

No obstante, dicho encuentro se ha visto impactado por diferentes disputas que se han desarrollado a lo largo del programa, pues las rencillas entre ambas mujeres poseen un amplio historial que se remonta a los inicios del 2025.

Yina Calderón llora por Karina García

En las horas más recientes, la creadora de contenido no dudó en romper en llanto ante el más reciente enfrentamiento que protagonizó con una de sus compañeras de juego en donde ambas mujeres cruzaron los límites y se violentaron mutuamente.

Por esto, el espectáculo ya ha generado fuertes especulaciones sobre una posible expulsión ya que ambas mujeres se habrían agredido, de manera contundente, en presencia de los demás participantes.

Minutos después, Calderón se dirigió a una zona alejada, en compañía de otras famosas, en donde manifestó su impacto al ver que Karina García no la defendió. Parte de sus argumentos apelan a que, al encontrarse en un país extranjero, debían defender su misma nacionalidad.

“La verdad que Karina… yo sé que no somos amigas, pero al menos estamos en un país diferente. Uno no vende patria, uno apoya la patria independientemente de que hayamos sido enemigas o nos odiemos”, explicó Calderón.

Así mismo expresó que, al no recibir el apoyo por parte de la antioqueña, se siente sola en la competencia pese a que en dicho instante se encontraba acompañada por cuatro de sus compañeras de reality.

Karina García debuta en la música

Por otro lado, la antioqueña se ha llevado la atención al realizar su primer debut dentro de la industria musical ya que tuvo la oportunidad de realizar una canción con los ritmos propios del dembow de República Dominicana.

No obstante, su interpretación ha desatado una lluvia de comentarios en redes sociales ya que cientos de internautas han manifestado su desacuerdo con el estilo que la mujer ha adoptado desde su llegada al famoso reality dominicano.