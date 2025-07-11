CANAL RCN
Tendencias

VIDEO| "Me gustaste": Yina Calderón se le declaró a un participante del reality internacional en el que está

Yina Calderón abrió su corazón y le contó a un participante de 'La Mansión de Luinny' qué fue lo que pensó apenas lo vio.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
07:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, Yina Calderón volvió a dar de qué hablar en La Mansión de Luinny, el reality en el que está participando en República Dominicana.

La razón fue que, luego de un par de copas, propuso la dinámica de contar secretos y, frente a frente, le confesó a otro participante que él llegó a gustarle.

Yina Calderón mencionó el nombre de Altafulla frente a Karina: ¿cómo reaccionó?
RELACIONADO

Yina Calderón mencionó el nombre de Altafulla frente a Karina: ¿cómo reaccionó?

¿Cómo fue el momento exacto en el que Yina Calderón se le declaró al participante de La Mansión de Luinny? Entérese aquí en Noticias RCN.

Video: así fue como Yina Calderón se le declaró a 'Futuro' en La Mansión de Luinny

Luego de una jornada de celebración, Yina Calderón tuvo una conversación abierta con 'Futuro' y le dijo que él le pareció muy atractivo en el principio.

"Te voy a contar un secreto, al principio vos me gustaste. Además, no estoy tomada", comenzó diciendo Yina Calderón.

"Cuando te vi dije 'ese pelado tan lindo, pero qué se va a fijar en mí'. Además, peor después de que me vio con el traje de cachos", añadió Yina Calderón.

Y, mientras que la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 emitió esa declaración, otra participante la apoyó y reveló que Yina Calderón ya le había confesado su atracción por 'Futuro'.

¿Cómo reaccionó 'Futuro' después de que Yina Calderón se le declaró en La Mansión de Luinny?

Apenas 'Futuro' escuchó la confesión de Yina Calderón, no le creyó y le dijo que creía que estaba diciendo eso porque estaba alicorada.

Su argumento fue que, en una celebración anterior, la colombiana también se le habría declarado a otro participante.

¿Reconciliación? Yina Calderón y Karina García se apoyan mutuamente y sorprenden a todos
RELACIONADO

¿Reconciliación? Yina Calderón y Karina García se apoyan mutuamente y sorprenden a todos

No obstante, Yina Calderón le respondió que justo en ese momento no estaba tomada y que, por lo tanto, sí era verdad que él le había atraído.

Sin embargo, aún no está claro si existe alguna posibilidad de que prospere un romance entre Yina Calderón y 'Futuro' durante su estadía en 'La Mansión de Luinny'.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

Mhoni Vidente advierte sobre posibles ataques contra un alcalde de EE. UU.

Artistas

¿Un reconocido actor colombiano podría ser deportado de Estados Unidos? Él mismo reveló la verdad

Artistas

Cantante de vallenato tuvo que realizarse una cirugía de emergencia: este es su estado de salud

Otras Noticias

Icfes

De vivir seis años en las calles de Bogotá a obtener el mejor puntaje del Icfes: esta es la historia de Jonathan Vergara

Jonathan es una de tantas personas en condición de vulnerabildiad que fueron adoptadas por el programa Cipreia de la Secretaría de Integración Social.

Selección Colombia

"¿Aló, con Dorian?": el audio viral con el que presentaron la camiseta de la Selección Colombia

Un meme trascendió hasta un anuncio oficial de Adidas de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Comercio

Aerolínea en Colombia anuncia WiFi gratis en todos sus vuelos para 2026: así funcionará

Estados Unidos

Murió reconocido científico que ayudó a descubrir la estructura del ADN

Cuidado personal

Cuatro hábitos que podrían estar detrás de la insuficiencia cardíaca, según especialista