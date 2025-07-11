VIDEO| "Me gustaste": Yina Calderón se le declaró a un participante del reality internacional en el que está

En las últimas horas, Yina Calderón volvió a dar de qué hablar en La Mansión de Luinny, el reality en el que está participando en República Dominicana.

La razón fue que, luego de un par de copas, propuso la dinámica de contar secretos y, frente a frente, le confesó a otro participante que él llegó a gustarle.

¿Cómo fue el momento exacto en el que Yina Calderón se le declaró al participante de La Mansión de Luinny? Entérese aquí en Noticias RCN.

Video: así fue como Yina Calderón se le declaró a 'Futuro' en La Mansión de Luinny

Luego de una jornada de celebración, Yina Calderón tuvo una conversación abierta con 'Futuro' y le dijo que él le pareció muy atractivo en el principio.

"Te voy a contar un secreto, al principio vos me gustaste. Además, no estoy tomada", comenzó diciendo Yina Calderón.

"Cuando te vi dije 'ese pelado tan lindo, pero qué se va a fijar en mí'. Además, peor después de que me vio con el traje de cachos", añadió Yina Calderón.

Y, mientras que la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 emitió esa declaración, otra participante la apoyó y reveló que Yina Calderón ya le había confesado su atracción por 'Futuro'.

¿Cómo reaccionó 'Futuro' después de que Yina Calderón se le declaró en La Mansión de Luinny?

Apenas 'Futuro' escuchó la confesión de Yina Calderón, no le creyó y le dijo que creía que estaba diciendo eso porque estaba alicorada.

Su argumento fue que, en una celebración anterior, la colombiana también se le habría declarado a otro participante.

No obstante, Yina Calderón le respondió que justo en ese momento no estaba tomada y que, por lo tanto, sí era verdad que él le había atraído.

Sin embargo, aún no está claro si existe alguna posibilidad de que prospere un romance entre Yina Calderón y 'Futuro' durante su estadía en 'La Mansión de Luinny'.