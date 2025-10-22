“Los errores de la jueza Sandra Heredia podrán tener consecuencias”: abogado de Álvaro Uribe

Continúan las reacciones a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe y sin duda uno de los protagonistas en este proceso del exmandatario es Jaime Granados, uno de sus abogados a quien le agradeció por su trabajo.

Analicemos básicamente las generalidades de este fallo que absuelve al expresidente por los dos delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Se trata de una decisión histórica y no solo por que revoca la injusta decisión en primera instancia de la jueza Sandra Heredia, sino que establece la plena inocencia de todos los cargos por el cual había sido condenado, sino que además es la forma como lo hace, la argumentación tan depurada, tan bien elaborada, tan de fondo que hizo el tribunal en su examen.

¿Cómo la defensa logró demostrar una violación a la intimidad en el caso Álvaro Uribe?

Jaime Granados:

El tema de las interceptaciones de comunicaciones del teléfono celular de Álvaro Uribe Vélez fue un punto de honor. No solo por él, por ser Álvaro Uribe Vélez, que no tiene nada que esconder, sino porque ninguna persona puede ser interceptado por error y justificarse eso además para fundar un caso penal.

El escenario ideal para ver si hubo o no esa violación de garantías es en el juicio, y efectivamente en el juicio probamos, llevamos prueba de que sí hubo esa violación.

En el caso de las interpretaciones con el abogado Diego Cadena, en el fondo tuvo en cuenta esas conversaciones y ahora sí consideró que no había nada que incriminar a Álvaro Uribe Vélez y dice que no hizo nada, ninguna conducta de interés al derecho penal, y por eso lo absuelve plenamente.

¿Habrá alguna acción contra la jueza Sandra Heredia?

Jaime Granados:

Nosotros no estamos en un litigio contra los jueces. Nuestra tarea es defender a Álvaro Uribe Vélez para que tenga una verdadera cumplida justicia, que gracias a Dios la tuvo en el tribunal.

Los errores cometidos por la jueza Sandra Heredia, que son muchos, en su momento podrán tener sus consecuencias

De ahí pretender que aquí exista un litigio contra un juez, ese no es del talante de Álvaro Uribe Vélez, ni tampoco es nuestra forma de actuar.

Nosotros nos concentramos en ejercer la defensa, cuando el caso esté cerrado, si va a ser o no examinado por las autoridades pertinentes, será tema de ese momento.

Toda nuestra atención está concentrada en el estudio de esta apelación y en preparar lo que sería una eventual respuesta al anuncio de una casación que hizo ayer el senador Iván Cepeda y los abogados de las alegadas víctimas.

¿Cómo interpreta el mensaje del presidente Petro de convocar a una constituyente?

Jaime Granados:

Es muy grave que un presidente que se supone que es el jefe de Estado y que debe hacer cumplir las decisiones judiciales, entre a amenazar al Poder Judicial porque no está de acuerdo con una decisión.

No es la primera vez que lo hace. Ya lo hizo atacando a la Corte Constitucional, atacando a la persona de su presidente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, atacando al Consejo de Estado, atacando a la propia Corte Suprema de Justicia e incluso al Tribunal en otras determinaciones que ha tomado en particular.

Y ahora venir incluso a amenazar, no solamente atacando a esta decisión y a los magistrados y al Poder Judicial, con una constituyente que esté por fuera de lo que establece la Constitución, es decir, de un autogolpe de Estado, de una violación de las reglas democráticas y que, por supuesto, los colombianos no lo vamos a permitir y estoy seguro de que la comunidad internacional tampoco.