El equipo de abogados detrás del fallo que declaró inocente y dejó en libertad a Álvaro Uribe

Aunque el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, este proceso todavía no ha terminado. Las víctimas y las partes interesadas tienen cinco días hábiles para presentar el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Una vez presentado este recurso, el expediente será remitido a este alto tribunal que deberá decidir primero si lo admite o no, un trámite que puede tardar entre seis y 18 meses.

Si la Corte acepta estudiar este caso, este recurso de casación, el fallo de fondo podría conocerse hasta dentro de cinco años porque es un caso muy complejo jurídicamente. No en vano se le ha llamado el juicio del siglo. Sólo entonces se sabrá si la absolución de Uribe queda definitivamente en firme.

El equipo de abogados que logró la libertad del expresidente Álvaro Uribe

Detrás de la decisión hubo un gran equipo de abogados que estuvo al tanto de todo el proceso para lograr desestimar los argumentos de la primera instancia.

Para los abogados del expresidente Álvaro Uribe, el Tribunal Superior de Bogotá, con su decisión de absolverlo, le dio la razón a la defensa en el argumento de que el exmandatario buscaba que se conociera la verdad y no impulsara a Diego Cadena a cometer ilícitos.

Juan Felipe Amaya, abogado del expresidente Uribe, encargado de sustentación de la defensa, dijo:

El único interés de Álvaro Uribe Vélez era que se supiera la verdad.

Sobre el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, indicó que “el tribunal destaca que hay una serie de contradicciones bastante graves en los dichos de este testigo, que es un testigo que ha estado buscando beneficiarse”.

Aunque la ilicitud de las interceptaciones se dio hasta la segunda instancia, el tribunal acogió en la totalidad la argumentación del procurador Vladimir Cuadro, quien advirtió vacíos en la valoración.

Los cerebros detrás de la inocencia en el caso Álvaro Uribe

Francisco Bernate, abogado penalista, señaló: “Advertimos que había una grave violación a su derecho a la privacidad”.

Asimismo, tienen claro que, aunque el caso regresa al alto tribunal donde todo inició, la Corte Suprema de Justicia deposita en su confianza puestas las pruebas con las que se declaró inocente Álvaro Uribe Vélez.

Jaime Lombana resumió el significado de este fallo para lo que ha sido llamado el juicio del siglo:

Para nosotros es un día en que triunfa la democracia, la institucionalidad.

En caso de que la Corte admita el recurso anunciado por Iván Cepeda, los abogados del expresidente seguirán en su lucha por el proceso.