¿Choque de fallos?: Uribe condenado por soborno mientras su abogado es declarado inocente

El caso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su exabogado Diego Cadena sigue generando debate.

La reciente condena contra el exmandatario contrasta con la absolución de Cadena, quien habría ejecutado las instrucciones relacionadas con el soborno a un testigo clave.

Las decisiones, adoptadas por distintos jueces, han despertado reparos entre especialistas del derecho penal que advierten sobre contradicciones graves en la aplicación de la justicia.

Abogado de Álvaro Uribe fue absuelto

La jueza Sandra Liliana Heredia condenó al expresidente Uribe en el proceso por el presunto soborno al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien habría recibido dinero a cambio de modificar su testimonio.

Sin embargo, en paralelo, otro juez declaró inocente en primera instancia al abogado Diego Cadena, quien fue señalado como la persona encargada de ejecutar la entrega de beneficios económicos a testigos en nombre de Uribe.

Esta resolución ha generado polémica, pues en la misma línea de hechos, uno es condenado como determinador mientras el supuesto ejecutor es absuelto.

Abogados se refieren al choque de fallos

Para varios juristas, el escenario resulta incoherente. El exdirector del CTI y abogado penalista Julián Quintana cuestionó con dureza la disparidad:

RELACIONADO Descubren a dos policías exigiendo dinero a un ciudadano a cambio de devolver las pertenencias de un familiar

Esto significa que si no existe un autor, no debe existir un determinador. Alguna de las dos decisiones está totalmente equivocada y seguramente debe caerse.

El abogado penalista Francisco Bernate subrayó que ahora será el Tribunal Superior de Bogotá el que tenga que resolver esta contradicción, señalando que su pronunciamiento será definitivo en este punto:

Será el Tribunal de Bogotá quien decidirá si mantiene o no esta ambivalencia. Lo que sí es de destacar es que en el fallo de hoy vimos cómo se aplicaron las garantías y cómo se aplicaron los principios y pues el señor Cadena continuará a pesar de estar condenado en libertad.

En ese sentido, se suma otra diferencia relevante: mientras al expresidente Uribe se le impuso prisión domiciliaria de manera inmediata, Diego Cadena podrá defenderse en libertad, lo que, para los críticos, refleja un tratamiento desigual frente a hechos estrechamente vinculados.

Por su parte, la defensa de Cadena manifestó que apelará el fallo condenatorio en otro proceso paralelo, el relacionado con Juan Guillermo Monsalve, otro testigo central en los procesos que enfrentan tanto al expresidente como a su círculo cercano.

El abogado de Cadena, Iván Cancino, defendió la decisión absolutoria y sostuvo que fue tomada con base en criterios estrictamente probatorios: