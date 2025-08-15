CANAL RCN
Colombia Video

¿Choque de fallos?: Uribe condenado por soborno mientras su abogado es declarado inocente

Penalistas advierten que el Tribunal Superior de Bogotá deberá aclarar la ambivalencia.

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
08:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El caso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su exabogado Diego Cadena sigue generando debate.

VIDEO | Tendero sobrevivió milagrosamente a un ataque de bala por parte de un sicario en Barranquilla
RELACIONADO

VIDEO | Tendero sobrevivió milagrosamente a un ataque de bala por parte de un sicario en Barranquilla

La reciente condena contra el exmandatario contrasta con la absolución de Cadena, quien habría ejecutado las instrucciones relacionadas con el soborno a un testigo clave.

Las decisiones, adoptadas por distintos jueces, han despertado reparos entre especialistas del derecho penal que advierten sobre contradicciones graves en la aplicación de la justicia.

Abogado de Álvaro Uribe fue absuelto

La jueza Sandra Liliana Heredia condenó al expresidente Uribe en el proceso por el presunto soborno al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien habría recibido dinero a cambio de modificar su testimonio.

Sin embargo, en paralelo, otro juez declaró inocente en primera instancia al abogado Diego Cadena, quien fue señalado como la persona encargada de ejecutar la entrega de beneficios económicos a testigos en nombre de Uribe.

Esta resolución ha generado polémica, pues en la misma línea de hechos, uno es condenado como determinador mientras el supuesto ejecutor es absuelto.

Abogados se refieren al choque de fallos

Para varios juristas, el escenario resulta incoherente. El exdirector del CTI y abogado penalista Julián Quintana cuestionó con dureza la disparidad:

Descubren a dos policías exigiendo dinero a un ciudadano a cambio de devolver las pertenencias de un familiar
RELACIONADO

Descubren a dos policías exigiendo dinero a un ciudadano a cambio de devolver las pertenencias de un familiar

Esto significa que si no existe un autor, no debe existir un determinador. Alguna de las dos decisiones está totalmente equivocada y seguramente debe caerse.

El abogado penalista Francisco Bernate subrayó que ahora será el Tribunal Superior de Bogotá el que tenga que resolver esta contradicción, señalando que su pronunciamiento será definitivo en este punto:

Será el Tribunal de Bogotá quien decidirá si mantiene o no esta ambivalencia. Lo que sí es de destacar es que en el fallo de hoy vimos cómo se aplicaron las garantías y cómo se aplicaron los principios y pues el señor Cadena continuará a pesar de estar condenado en libertad.

En ese sentido, se suma otra diferencia relevante: mientras al expresidente Uribe se le impuso prisión domiciliaria de manera inmediata, Diego Cadena podrá defenderse en libertad, lo que, para los críticos, refleja un tratamiento desigual frente a hechos estrechamente vinculados.

Por su parte, la defensa de Cadena manifestó que apelará el fallo condenatorio en otro proceso paralelo, el relacionado con Juan Guillermo Monsalve, otro testigo central en los procesos que enfrentan tanto al expresidente como a su círculo cercano.

El abogado de Cadena, Iván Cancino, defendió la decisión absolutoria y sostuvo que fue tomada con base en criterios estrictamente probatorios:

Una decisión que se basó única y exclusivamente como debe ser un debate de hechos, de pruebas y de subvaloración probatoria.

Cayó alias El Armero, peligroso delincuente que transformaba armas traumáticas en armas de fuego
RELACIONADO

Cayó alias El Armero, peligroso delincuente que transformaba armas traumáticas en armas de fuego

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Expertos hablan sobre la salida del país de Carlos Ramón González, investigado por caso UNGRD

Inseguridad

VIDEO | Tendero sobrevivió milagrosamente a un ataque de bala por parte de un sicario en Barranquilla

Miguel Uribe

"Enterrar a mi abuela y a mi hermano fue muy doloroso": María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe

Otras Noticias

América de Cali

¿Por qué Santiago Moreno no puede jugar ante América de Cali en Copa Sudamericana?

No habrá reencuentro entre Santiago Moreno y el club que lo formó como profesional en el próximo cruce ante Fluminense.

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 15 de agosto de 2025

¡Los ganadores de este viernes ya se conocieron en el Super Astro Luna del 15 de agosto! Descubra el resultado exacto.

Yina Calderón

Totalmente impensado: Yina Calderón envió un mensaje apoyando a Karina García

Estados Unidos

Red de estafadores robó cinco millones de dólares a 400 adultos mayores en los EE. UU. haciéndose pasar por sus nietos

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol