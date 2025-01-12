Caso Miguel Uribe Turbay: ‘El Hermano’ fue acusado de coordinar reuniones, rutas y celulares del ataque

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a William Fernando González Cruz, conocido como ‘El Hermano’, a quien señala como una de las piezas clave en la coordinación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Según el ente acusador, su participación habría sido determinante tanto en la preparación del atentado como en las maniobras posteriores para desviar la investigación.

De acuerdo con los investigadores, González Cruz habría asistido a varias reuniones de planeación junto con Elder José Arteaga, alias Chipi, otro de los señalados por su presunta intervención en el crimen.

El papel de alias El Hermano en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía reconstruyó a partir de testimonios, interceptaciones y seguimientos, habrían servido para definir roles, rutas y tiempos del ataque ejecutado en el parque El Golfito, en el occidente de la capital.

El día del atentado, ‘El Hermano’ se habría ubicado en un vehículo a pocas cuadras del lugar exacto donde los sicarios abrieron fuego contra el senador. La Fiscalía afirma que desde allí monitoreó la operación y luego habría facilitado la huida de varios de los participantes. El destino de esa escapatoria, según la investigación, fue un establecimiento del barrio Santa Fe, donde parte del grupo se habría refugiado en los minutos posteriores al ataque.

Uno de los elementos que reforzó la tesis del ente investigador fue el rastreo de los celulares utilizados durante la planeación y ejecución del crimen. Para la Fiscalía, González Cruz habría sido el encargado de vender uno de esos equipos después del atentado, una maniobra que buscaba dificultar la trazabilidad de los dispositivos y confundir a las autoridades sobre los verdaderos responsables.

Los delitos de la acusación formal a alias El Hermano

La Fiscalía le imputó al procesado los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas agravado, uso de menores en actividades criminales y ocultamiento o destrucción de pruebas.

Hasta el momento, nueve personas han sido vinculadas formalmente al proceso. Entre ellas aparece también Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, identificado como un presunto intermediario entre quienes habrían ordenado el asesinato y el grupo criminal encargado de materializarlo.

Las autoridades insisten en que esta investigación apunta no solo a identificar a los autores materiales, sino a desentrañar la cadena de mando detrás de un crimen que tuvo motivaciones políticas y profundas repercusiones nacionales.

La Fiscalía sostiene que la acusación contra González Cruz se sustenta en un conjunto de pruebas técnicas y testimoniales que lo ubican tanto en la etapa de planeación como en la ejecución y el encubrimiento del ataque. Aunque la defensa del acusado asegura que se trata de inferencias sin plena corroboración, será un juez quien determine la solidez de los elementos presentados para llevarlo a juicio.