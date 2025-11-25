Abren indagación por chats exclusivos que revelaron cómo se facilitó la fuga de alias Marcos

Noticias RCN conoció en exclusiva la historia detrás del plan de escape de alias Marcos de las disidencias de las Farc, a quien las autoridades tenían ubicado en una finca de Tolima. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, el hombre ya no estaba.

Distintas fuentes consultadas confirmaron que integrantes de inteligencia del Ejército habrían filtrado información que facilitó su fuga.

La captura de alias Marcos no se logró porque, según un chat, en este caso habría filtraciones del Ejército con el frente Joaquín González.

Los chats que revelaron cómo se facilitó la fuga de alias Marcos

Se trata de una conversación entre un miembro de inteligencia del Ejército y la esposa de Juan Carlos, otro guerrillero. Allí recibe una fotografía de su esposo con un fusil y lo acompaña del siguiente mensaje:

-“¿Lo conoce? Es de Rovira, se hace llamar Juan Carlos. Su nombre es Albeiro Cabezas. ¿Tiene que ver con las capturas de ayer?

-“Los dos milicianos que fueron capturados en lugar de Marcos son personas encargadas de la seguridad de él, de la logística, del transporte de armas, de explosivos. Son propiamente milicianos y esa vez estaban prestándole seguridad a alias Marcos.

-“Solo que la finca donde estaba tenía tres casas, ellos se quedaron en una y por la información que recibió Marcos se cambió de casa.

Habría más infiltraciones del información del Ejército en las disidencias de las Farc

Según la fuente consultada por Noticias RCN esta vez no sería la primera en frustrar la captura de Marcos por supuesta filtración de información:

En el mes de septiembre ya había ocurrido una primera filtración en la cual alias Calarcá y alias Donald y alias Marcos habían recibido información de parte del Ejército de quién era la fuente que podía señalar al grupo.

Noticias RCN habló con cuatro fuentes diferentes que corroborarían la posible filtración.

Ante esta delicada situación, el brigadier general, José Bertulfo Soto, comandante de la quinta división del Ejército, anunció la apertura de una indagación: