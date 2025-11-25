CANAL RCN
¿Qué respondió el Ejército a la presunta fuga de información que impidió la captura alias Marcos?

El Ministerio de Defensa guarda silencio y la Fiscalía dice no tener pruebas que respalden las acusaciones.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
01:55 p. m.
El caso de alias Marcos, uno de los hombres más cercanos a alias Calarcá, jefe del Frente Joaquín González de las disidencias, vuelve a salir a la luz.

Su escape, ocurrido en octubre, provocó una investigación profunda, luego de que varias fuentes señalaran que el operativo clave para capturarlo se habría frustrado por información filtrada desde instancias del propio Ejército.

Ahora, en medio de un nuevo capítulo que involucra señalamientos públicos del Ministerio de Defensa y respuestas cruzadas entre instituciones, la controversia se expande con más dudas.

¿Qué dice el Ejército?

Fuentes del Ejército le confirmaron a Noticias RCN que no tienen conocimiento de la información que habría sido filtrada, aparentemente por un uniformado, y que habría puesto en riesgo la operación contra alias Calarcá o sus hombres más cercanos.

Aseguraron que no cuentan con reportes internos que respalden esa versión.

Por el contrario, destacaron que en esa zona del país se han realizado golpes directos contra esta estructura, entre ellos la captura de dos hombres del anillo de seguridad de alias Marcos, quien actualmente es considerado el nuevo cabecilla del frente.

¿Y qué dice el Ministerio de Defensa?

En medio de la controversia, el ministro de Defensa publicó un mensaje en redes sociales atribuyendo a esta facción disidente la autoría de amenazas contra la gobernadora del Tolima. Sin embargo, la Fiscalía respondió que no existen pruebas que vinculen a alias Marcos o su estructura con estos hechos.

Debido a esa falta de evidencia, el ente acusador decidió procesar a los capturados por extorsión, pero no por amenazas. Desde Noticias RCN se consultó al Ministerio de Defensa sobre estas discrepancias, pero hasta el momento no ha entregado ninguna respuesta.

¿Cuáles son los antecedentes de todo el escándalo?

Una investigación revelada en exclusiva destapó lo que sería una cadena de filtraciones que habría hecho fracasar la operación para capturar a alias Marcos, también llamado Mocho.

El operativo, catalogado como uno de los más relevantes contra el frente de alias Calarcá, estaba previsto para los últimos días de octubre. Sin embargo, fuentes señalan que fue aplazado para el 1 de noviembre en la noche, presuntamente para evitar una emboscada.

Un informe de Policía Judicial señalaba que alias Marcos se ocultaba en una finca de la vereda Tuamo, en Tolima. Pero cuando las unidades del Gaula llegaron al punto, solo hallaron a dos disidentes, Víctor Manuel Guillén y Andrés Camilo Londoño, ambos armados y bajo el mando del fugitivo.

Las coordenadas del escondite habían sido entregadas por disidentes que buscaban colaborar con las autoridades. No obstante, la captura no se logró.

Lo revelado posteriormente agravó todo, pues Noticias RCN obtuvo chats que mostrarían una comunicación entre un miembro de inteligencia del Ejército y la esposa de un guerrillero conocido como Juan Carlos.

Según las fuentes, ese intercambio habría alertado al grupo disidente sobre el operativo inminente.

Y no sería la única vez. Cuatro fuentes distintas confirmaron que ya en septiembre se habría filtrado información sensible a alias Calarcá, alias Marcos y alias Donald. Esa filtración expuso a la persona que colaboraba con las autoridades, quien hoy estaría en riesgo de ser asesinada.

A pesar de estas coincidencias, la Fiscalía insiste que no tiene reporte alguno sobre estas posibles filtraciones desde el Ejército.

