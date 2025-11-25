CANAL RCN
Colombia Video

Audios revelan un plan para debilitar la inteligencia militar: el objetivo era un general

Estas grabaciones evidencian un plan en 2023 para debilitar la institución, al parecer, a manos de militares que eran afines con el presidente Gustavo Petro.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
08:05 p. m.
Noticias RCN conoció una serie de audios de una reunión en el año 2023 en la que participaban suboficiales del Ejército que habrían apoyado la campaña del presidente Petro y que dicen ser asesores del gobierno.

En las grabaciones se oye cómo, al parecer, planean un debilitamiento de la inteligencia militar y sacar a altos funcionarios afines al gobierno del expresidente Duque.

Suboficiales planeaban sacar a altos funcionarios de inteligencia militar

Los reveladores audios son de una reunión entre quién sería un excombatiente contra inteligencia del Ejército y presuntos asesores en ese momento para el gobierno actual.

Los debates de Congreso son saludos un saludo a la bandera. Eso no pasa nada. Aquí ustedes lo que tienen que hacer es tumbar cabezas.

En la reunión estarían gestando el presunto debilitamiento de la inteligencia militar.

¡Ah! Es que los traslados se hacen en junio, ¿quién dijo, quién dijo, quién dijo? Los traslados se pueden hacer mañana y ustedes tienen que mover toda esta manada de (%(#”)#&/=?!”#.

El oficial en retiro los estaría asesorando para mover a altos comandantes de la institución como el entonces segundo comandante del ejército, general Omar Sepúlveda.

¿Qué haría yo? Cambiar al segundo comandante del Ejército. ¡Tin /%(#)”)” golpe! Le mueven una ficha al ajedrez.

Audios destapan el nombre del general al que iban a sacar

La ficha clave era el brigadier general Óscar Vera, quien fue jefe de inteligencia durante el anterior gobierno y a quien efectivamente le pidieron su salida del Ejército el año pasado.

Vera lo van a escupir en cualquier momento. Vera lo tienen que quitar, con González, con Tique, con Sarmiento, con todos esos (%()”=”##$.

Esta reunión, presuntamente, buscaba hacer una purga en el ejército de quienes no se plegaron ante la nueva doctrina derivada de la paz total.

