CANAL RCN
Colombia Video

Con videos de fajos de billetes y armas, grupos armados reclutan menores a través de redes sociales

Defensores de derechos humanos y líderes sociales aseguran que al menos 70 casos de reclutamiento por semana se estarían presentando a través de redes como TikTok.

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
07:27 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sigue la alerta en el país por el dramático incremento en casos de reclutamiento forzado de menores de edad. Organizaciones sociales han advertido que las redes sociales son uno de los medios usados por los grupos criminales para captar jóvenes.

Se trata de al menos 70 casos por semana que podrían estar ocurriendo a través de redes como TikTok.

Infancia en la mira: la ruta del reclutamiento infantil en Colombia
RELACIONADO

Infancia en la mira: la ruta del reclutamiento infantil en Colombia

Una recopilación de videos deja ver armas, dinero y lo que serían centros de entrenamiento para el uso de drones, mostrando excentricidades a modo de gancho para atraer a los niños y adolescentes.

Así reclutan a menores a través de redes sociales

Se estima que estos contenidos logran recopilar hasta 200.000 reproducciones y más de 70.000 interacciones, lo que ha encendido las alertas de parte de organizaciones y autoridades.

Además, preocupa que otros espacios como los videojuegos en línea también serían un canal mediante el cual los criminales se acercan a los menores para convencerlos.

En el material que estudian las autoridades se ven fajos de billetes junto a celulares de alta gama, radios y hasta ametralladoras.

Grave panorama: Unicef reporta un aumento del 300% en el reclutamiento de menores
RELACIONADO

Grave panorama: Unicef reporta un aumento del 300% en el reclutamiento de menores

De acuerdo con las denuncias hechas por defensores de derechos humanos, muchas veces los delincuentes citan a los menores mediante ofertas laborales falsas o usan a correos humanos para reclutarlos.

Al menos 70 cuentas vinculadas a grupos criminales

Al menos 70 cuentas en redes sociales estarían vinculadas a grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.

Líderes sociales aseguran que estas prácticas violan el Derecho Internacional Humanitario y afectan a los menores desde los 8 años en los territorios más apartados.

Asimismo, preocupa el subregistro de casos, sobre todo en zonas como el Magdalena Medio, a pesar de las cifras oficiales recolectadas por las autoridades y organismos del Estado.

Reclutamiento digital de menores: así están atrapando y esclavizando a niños vulnerables en el Cauca
RELACIONADO

Reclutamiento digital de menores: así están atrapando y esclavizando a niños vulnerables en el Cauca

Esta estrategia de reclutamiento viene siendo empleada en departamentos como Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Antioquia y Arauca.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso sexual

Les ofrecían trabajo como meseras en Grecia, pero terminaban en una red de trata: así descubrieron a los responsables

Bogotá

Cárcel para hombre que habría asesinado a una mujer en Bogotá: sus hijos presenciaron todo

Antártida

"Hacia el corazón de la Tierra": así fue la preparación para su expedición a la Antártida

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Sacudón para el Mundial 2026: FIFA publicó modificación en su reglamento en caso de haber empate

El máximo ente del fútbol dio a conocer una serie de ajustes que se aplicarán en cada uno de los partidos.

Artistas

Miguel Ayala regresó a los escenarios tras pasar dos semanas secuestrado: video

El hijo de Giovanny Ayala volvió a presentarse en una tarima, luego de que fuera víctima de un caso de secuestro tras presentarse en El Tambo.

Colpensiones

Colpensiones responde a jubilados por aumento extra anual de la mesada: esto se sabe

Venezuela

El general Cliver Alcalá destapó quiénes serían los cerebros detrás del régimen de Maduro

Cuidado personal

Beneficios de cantar para la salud de las personas, según especialistas