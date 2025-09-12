Con videos de fajos de billetes y armas, grupos armados reclutan menores a través de redes sociales

Sigue la alerta en el país por el dramático incremento en casos de reclutamiento forzado de menores de edad. Organizaciones sociales han advertido que las redes sociales son uno de los medios usados por los grupos criminales para captar jóvenes.

Se trata de al menos 70 casos por semana que podrían estar ocurriendo a través de redes como TikTok.

Una recopilación de videos deja ver armas, dinero y lo que serían centros de entrenamiento para el uso de drones, mostrando excentricidades a modo de gancho para atraer a los niños y adolescentes.

Así reclutan a menores a través de redes sociales

Se estima que estos contenidos logran recopilar hasta 200.000 reproducciones y más de 70.000 interacciones, lo que ha encendido las alertas de parte de organizaciones y autoridades.

Además, preocupa que otros espacios como los videojuegos en línea también serían un canal mediante el cual los criminales se acercan a los menores para convencerlos.

En el material que estudian las autoridades se ven fajos de billetes junto a celulares de alta gama, radios y hasta ametralladoras.

De acuerdo con las denuncias hechas por defensores de derechos humanos, muchas veces los delincuentes citan a los menores mediante ofertas laborales falsas o usan a correos humanos para reclutarlos.

Al menos 70 cuentas vinculadas a grupos criminales

Al menos 70 cuentas en redes sociales estarían vinculadas a grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.

Líderes sociales aseguran que estas prácticas violan el Derecho Internacional Humanitario y afectan a los menores desde los 8 años en los territorios más apartados.

Asimismo, preocupa el subregistro de casos, sobre todo en zonas como el Magdalena Medio, a pesar de las cifras oficiales recolectadas por las autoridades y organismos del Estado.

Esta estrategia de reclutamiento viene siendo empleada en departamentos como Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Antioquia y Arauca.