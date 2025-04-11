CANAL RCN
Colombia

Alerta en una zona de Bogotá por picos de contaminación del aire: autoridades piden precaución

La CAR alertó que luego de que las lluvias aumentaran, la calidad del aire en una zona se ha visto afectada.

Contaminación del aire en Bogotá.
Contaminación del aire en Bogotá. Foto: CAR.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
07:18 p. m.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) le ha hecho seguimiento a la calidad del aire de la capital en los últimos meses.

Solamente tomando como referencia el trimestre de julio a septiembre, la entidad destacó que el balance fue positivo. A esto hay que agradecerle en parte a la caída de las lluvias (exceptuando agosto). Resulta que la baja cantidad de precipitaciones ayudó a que las concentraciones de contaminantes atmosféricos estuviesen controladas.

Balance positivo en el último trimestre

Sin embargo, el pronóstico cambió en septiembre. La cantidad de lluvia aumentó considerablemente y, por ende, crecieron las partículas propensas a ser contaminantes en el ambiente.

Hasta el momento, la CAR precisó que, si bien el material se incrementó; lo cierto es que aún no hay afectaciones grandes en el aire de Bogotá. Las partículas aún tienen un tamaño con el cual se puede mantener la calma.

No obstante, la excepción a esta situación es la zona rural de la capital, concretamente en Mochuelo. Las cifras de la entidad reportaron que hay un pico de contaminación en el aire.

Lluvias influyeron en el aire de Mochuelo, zona rural de Bogotá

La calidad del aire fue menos saludable debido a un aumento temporal de contaminantes en el ambiente, especialmente en los meses de agosto y septiembre.

Un punto beneficioso es que no hubo contaminantes externos. Lo único fueron unas partículas provenientes del Sahara, pero que no generaron afectaciones relevantes en el medio ambiente.

La CAR seguirá monitoreando la calidad del aire, especialmente en Mochuelo. Para ello cuenta con vigilancia 24 horas en las 28 estaciones. En caso de que haya una anomalía, se podrán tomar acciones gracias a esta actividad.

Por último, la entidad les recomendó a las autoridades adelantar acciones oportunas en cuanto a la prevención, control y mitigación de efectos en el medio ambiente producto del aire contaminado.

