Tribunal absolvió a Álvaro Uribe de su condena por el delito de soborno en actuación penal

Durante la lectura de fallo en segunda instancia en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal el pasado 28 de julio, le fue revocado completamente uno de ellos.

En medio de la diligencia, el Tribunal decidió absolverlo de su condena por el delito de soborno en actuación penal en los casos de los exparamilitares Carlos Enrique Vélez Ramírez, Eurídice Cortés Velasco, alias 'Diana' y Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del proceso en su contra.

De acuerdo con la sentencia, no se podría probar que Álvaro Uribe fue el determinador del delito.

Revocan condena por uno de los delitos de Álvaro Uribe en el caso de dos exparamilitares

En medio de la lectura del fallo en segunda instancia, el magistado confirmó que:

La sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez y en su lugar lo absuelve por esta conducta

Asimismo, ordenó "compulsar copias para que se investigue a Carlos Enrique Vélez por el delito de falso testimonio, dada su reconocida mendacidad, la admisión de múltiples versiones contradictoria y su conducta procesal".

En el caso de Eurídice Cortés Velasco, alias 'Diana', el Tribunal también decidió revocar ese delito, bajo los mismos argumentos del caso de Vélez Ramírez.

Absuelven Álvaro Uribe en el caso de Juan Guillermo Monsalve

La diligencia continuó leyendo el concepto del caso de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella del proceso y cuya versión fue clave para establecer la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Tribunal decidió absolver al expresidente Álvaro Uribe por el delito de sobrono en actuación penal también en el evento del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

El magistrado aseguró que no se acreditó que Álvaro Uribe instruyó o presionó a Diego Cadena para sobornar a los testigos por lo que queda completamente fuera del delito de soborno en actuación penal.

