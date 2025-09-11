CANAL RCN
Colombia

Asesinaron a dos policías en una patrulla motorizada y les robaron sus armas en Betulia, Antioquia

Los uniformados realizaban actividades de vigilancia en el corregimiento de Altamira cuando fueron atacados a disparos.

Asesinan a dos policías en una patrulla motorizada y les roban sus armas en Betulia, Antioquia
Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

noviembre 09 de 2025
03:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas del mediodía de este domingo 9 de noviembre, fueron vilmente asesinados dos policías en el corregimiento de Altamira, en Betulia, Antioquia.

Los uniformados se movilizaban a bordo de una patrulla motorizada cuando fueron sorprendidos por hombres armados que, después de dispararles en repetidas oportunidades, les robaron sus armas de dotación.

A través de un comunicado, la Policía Nacional, confirmó el atroz crimen:

En este lamentable hecho fueron asesinados dos de nuestros policías, quienes cumplían con su deber constitucional de proteger a la comunidad.

Descarada respuesta del ELN sobre funcionarios del CTI y la Policía secuestrados
RELACIONADO

Descarada respuesta del ELN sobre funcionarios del CTI y la Policía secuestrados

Detalles del asesinato de dos policías en Betulia, Antioquia

De acuerdo con las autoridades, en esta región de Antioquia existe injerencia del Clan del Golfo, y una comisión de Frente 34 de las disidencias de las Farc.

Los uniformados asesinados fueron identificados como el subintendente Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda, de 39 años, y el subintendente Edwin Danilo Chamorro Bastidas, de 32 años.

El informe oficial de la Policía revela detalles del ataque:

El día de hoy 9 de noviembre de 2025, a las 12:20 horas, en zona rural del corregimiento de Altamira, municipio de Betulia se registró un ataque criminal contra una patrulla de la institución, la cual se encontraba desarrollando actividades de vigilancia y control.

Disidencias secuestraron a Policía que viajaba para conocer a su hijo recién nacido en Popayán
RELACIONADO

Disidencias secuestraron a Policía que viajaba para conocer a su hijo recién nacido en Popayán

Ofrecen $500 millones de recompensa por el asesinato de dos policías en Betulia

Tras estos hechos, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $500 millones por información que conduzca a la ubicación y judicialización de los responsables.

Las autoridades activaron todas las capacidades institucionales en articulación con autoridades civiles y militares, con el fin de avanzar en la ubicación y judicialización de los responsables.

“La Policía Nacional rechaza de manera categórica este acto violento y expresa un profundo sentimiento de solidaridad con las familias de nuestros uniformados, a quienes acompañaremos de manera integral en este difícil momento”, dice el comunicado.

El arsenal que la Policía de Tunja le encontró a los hinchas de América de Cali
RELACIONADO

El arsenal que la Policía de Tunja le encontró a los hinchas de América de Cali

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Judicializan a tres policías que transportaban estupefacientes y panfletos alusivos al ELN

Masacres en Colombia

Millonaria recompensa por asesinos del consejero de Juventud en la masacre de El Carmen de Viboral

Bogotá

Dos ciudades de Colombia entre las 100 mejores del mundo, según nuevo ranking global

Otras Noticias

Ecuador

Cuatro muertos y más de 30 heridos deja enfrentamiento en cárcel de Ecuador

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en la ciudad de Machala, provincia de El Oro.

Yerry Mina

Yerry Mina desata la polémica en Italia: choque con Morata y molestia de Cesc Fàbregas

Yerry Mina protagonizó una fuerte polémica en Italia tras su cruce con Álvaro Morata. Cesc Fàbregas lanzó una frase contundente que encendió la Serie A.

España

Las mujeres santas que inspiraron 'Lux', el nuevo álbum de Rosalía

Resultados lotería

Cayó el Baloto en Colombia: vea el número ganador y de dónde es el nuevo millonario

Cuidado personal

¿Se debe cepillar los dientes antes o después de desayunar?: expertos lo explican