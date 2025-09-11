Asesinaron a dos policías en una patrulla motorizada y les robaron sus armas en Betulia, Antioquia

En horas del mediodía de este domingo 9 de noviembre, fueron vilmente asesinados dos policías en el corregimiento de Altamira, en Betulia, Antioquia.

Los uniformados se movilizaban a bordo de una patrulla motorizada cuando fueron sorprendidos por hombres armados que, después de dispararles en repetidas oportunidades, les robaron sus armas de dotación.

A través de un comunicado, la Policía Nacional, confirmó el atroz crimen:

En este lamentable hecho fueron asesinados dos de nuestros policías, quienes cumplían con su deber constitucional de proteger a la comunidad.

Detalles del asesinato de dos policías en Betulia, Antioquia

De acuerdo con las autoridades, en esta región de Antioquia existe injerencia del Clan del Golfo, y una comisión de Frente 34 de las disidencias de las Farc.

Los uniformados asesinados fueron identificados como el subintendente Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda, de 39 años, y el subintendente Edwin Danilo Chamorro Bastidas, de 32 años.

El informe oficial de la Policía revela detalles del ataque:

El día de hoy 9 de noviembre de 2025, a las 12:20 horas, en zona rural del corregimiento de Altamira, municipio de Betulia se registró un ataque criminal contra una patrulla de la institución, la cual se encontraba desarrollando actividades de vigilancia y control.

Ofrecen $500 millones de recompensa por el asesinato de dos policías en Betulia

Tras estos hechos, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $500 millones por información que conduzca a la ubicación y judicialización de los responsables.

Las autoridades activaron todas las capacidades institucionales en articulación con autoridades civiles y militares, con el fin de avanzar en la ubicación y judicialización de los responsables.

“La Policía Nacional rechaza de manera categórica este acto violento y expresa un profundo sentimiento de solidaridad con las familias de nuestros uniformados, a quienes acompañaremos de manera integral en este difícil momento”, dice el comunicado.