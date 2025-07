Un papel de 'El Costeño' apuntaría a que atentado contra Miguel Uribe habría sido ordenado desde Venezuela

En las últimas horas, se conoció que una hoja que tenía escritos varios números telefónicos podría cambiar el rumbo de la investigación contra alias El Costeño por el intento de magnicidio contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, durante un evento de campaña, en Bogotá.

Noticias RCN reveló lo que habría detrás de la lista de números telefónicos que encontraron las autoridades escrito en un papel, en la vivienda donde fue capturado Elder José Arteaga ‘El Costeño’, señalado como el jefe de sicarios detrás del atentado.

Los contactos que había guardado alias El Costeño en un papel serían la ruta para determinar quién habría ordenado el asesinato del senador.

¿De quiénes eran los números de teléfono que tenía ‘El Costeño’?

Elder José Arteaga intentó borrar cada huella que lo pudiera involucrar con el atentado: se deshizo de celulares, cambió de escondite y se mantuvo en silencio, pero un simple papel hallado en la vivienda podría cambiar toda la investigación.

El papel tenía escritos a mano cuatro números telefónicos que constituirían una nueva pista sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay; así lo indicó la fiscal del caso:

Se encontró dentro de este procedimiento de allanamiento y registro un papel en el que se encuentran anotados algunos teléfonos. Este elemento se incauta con fines investigativos para verificar a quién corresponderían estos teléfonos.

Uno de los números hallados en el papel estaría vinculado a un hombre del círculo íntimo de José Aldinever Sierra Sabogal, alias El Zarco Aldinever, el hombre de confianza de ‘Iván Márquez’, líder de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.

RELACIONADO La decisión de alias El Costeño tras la imputación de cargos por el atentado contra Miguel Uribe

Atentado contra Miguel Uribe pudo haberse ordenado desde Venezuela

Ante las presuntas conexiones que tendría alias El Costeño con la mano derecha de ‘Iván Márquez’, conocido como alias El Zarco, la línea de investigación que avanza con los testimonios de los presuntos implicados en el atentado, apunta a que el mismo podría haber sido ordenado desde Venezuela.

Los principales cabecillas de la estructura armada al mando de Luciano Marín Arango, conocido en el argot criminal como ‘Iván Márquez’, se esconderían en algún punto de Venezuela.

Tras las nuevas pruebas en poder de las autoridades, la mirada se fija en el vecino país, desde donde se pudo haber planeado y ordenado el plan de asesinato contra el precandidato presidencial.

Asimismo, relacionan otro atentado en Bogotá con alias El Costeño y sus presuntos tentáculos en Venezuela.

‘El Costeño’ habría coordinado atentado contra Gabriel Ángel

Las autoridades siguen el rastro de las llamadas de alias El Costeño y llegan a relacionarlo con un hecho ocurrido en Bogotá el 19 de julio de 2024, en la localidad de Teusaquillo, donde un explosivo fue instalado debajo de la camioneta del firmante de paz, Gabriel Ángel.

Aunque el artefacto no detonó, marcó el inicio de una cadena macabra de violencia por parte de la misma estructura armada que estaría involucrada en el atentado contra Miguel Uribe.

‘El Costeño’ es señalado de haber coordinado el ataque contra Gabriel Ángel. Las investigaciones señalan que ordenó a Katherine Andrea Martínez transportar una bomba para hacerla estallar en la casa del firmante de paz, así lo declaró la joven en el búnker de la Fiscalía:

“Me dijo que transportara una bomba, que la llevara y la tuviera en mi casa y que cuando él me avisara, entonces que alguien la recogía en mi casa. Yo le dije que no, que yo ya me quería salir de eso porque me quería ir a vivir con mi pareja”.

Me dijo que solo era transportar la bomba, que era una maleta, que tenía que llevarla el conjunto Tabacú en las Américas y que trabajaba en la Avenida 39, que esa era la residencia y el trabajo de la persona contra la que iban a atentar, que era un exrefugiado de las Farc, que llevaban tres años intentando hacerle el atentado a la persona, que por cumplir esa orden ascendían de puesto.

Una declaración que coincide exactamente con la versión de Gabriel Ángel al momento del atentado en su contra:

“Creo que debió haber algún plan previo, unos sujetos que vigilaban la salida de la oficina y avisaron al que llevaba la bomba y que él iba a pasar por ahí. El tipo esperó y dijo, bueno, yo creo que ese fue un plan”, dijo el firmante de paz.

Fracasó porque el explosivo por alguna razón no le funcionó.

Los investigadores creen que ‘El Zarco’ Aldinever, desde algún punto en Venezuela ordenaría los atentados, a través de intermediarios.