Avianca habilita dos aviones de cabina ancha para movilizar pasajeros tras cierre en Barranquilla

De manera complementaria, la compañía programó dos vuelos adicionales hacia Santa Marta para ampliar las alternativas de traslado.

diciembre 12 de 2025
02:51 p. m.
El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz permaneció cerrado temporalmente este viernes luego de un incidente operacional registrado con una aeronave de carga de la empresa Aerosource.

La Aeronáutica Civil informó que el avión presentó “una falla en el tren de aterrizaje izquierdo poco después de despegar, lo que obligó a su retorno inmediato al terminal aéreo”.

Aterrizaje controlado y cierre preventivo del aeropuerto

Según el comunicado, los equipos de Bomberos Aeronáuticos y el personal de tierra “actuaron de inmediato para asistir la maniobra de emergencia”. La aeronave logró aterrizar y se detuvo sobre el margen izquierdo de la pista, sin que se reportaran heridos entre los tripulantes.

Tras el procedimiento, las autoridades aeroportuarias ordenaron el cierre temporal del Ernesto Cortissoz para realizar inspecciones en la infraestructura, incluyendo una de las luces de pista que habría resultado afectada.

Luego, sobre las 12:00 del medio día de este viernes, la Aeronáutica Civil informó que la operación aérea fue restablecida.

Avianca habilitó dos vuelos adicionales, con capacidad para 291 personas

En respuesta a la contingencia, Avianca anunció medidas para mitigar el impacto en los pasajeros. La aerolínea confirmó que “operará dos vuelos adicionales a este aeropuerto en la tarde de hoy, en aviones Boeing 787, de doble pasillo y con capacidad para transportar a 291 personas, lo cual permitirá movilizar un mayor número de viajeros y agilizar su reubicación”.

De manera complementaria, la compañía programó dos vuelos adicionales hacia Santa Marta en la mañana, con el fin de ampliar las alternativas de traslado.

Avianca recordó que “se mantiene activa la opción de cambio de vuelo de forma gratuita para quienes tengan reservas programadas desde y hacia Barranquilla hoy 12 de diciembre” y aseguró que continuará monitoreando la evolución operativa en tiempo real para garantizar el traslado seguro y oportuno de sus clientes.

