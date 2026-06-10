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Colombia

Seis presuntos disidentes de las Farc fueron capturados en zona rural de Tibú

Los cinco adultos capturados, el adolescente recuperado y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
05:22 p. m.
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En una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fueron capturados seis presuntos integrantes de las disidencias de las Farc en el corregimiento de La Gabarra, zona rural de Tibú, Norte de Santander.

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Entre los aprehendidos se encuentra un menor de edad, quien, según las autoridades, habría sido reclutado de manera forzada por ese grupo armado ilegal.

El procedimiento fue adelantado por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano de la Segunda División del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Los cinco adultos capturados, el adolescente recuperado y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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Los relacionan con crímenes contra líderes y pobladores

De acuerdo con información obtenida por organismos de inteligencia, los capturados estarían vinculados con recientes homicidios cometidos contra habitantes y líderes sociales en la región del Catatumbo.

Las autoridades señalaron que este resultado operacional representa un golpe contra las estructuras armadas que delinquen en la zona y que son responsables de afectar la seguridad de las comunidades. En el caso del menor de edad, indicaron que fue restablecido bajo la protección institucional al ser considerado víctima de reclutamiento forzado.

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Incautaron armas, municiones y equipos de comunicación

Durante la operación, la Fuerza Pública incautó un fusil, tres pistolas, proveedores para las armas y munición de diferentes calibres. Asimismo, fueron decomisados seis teléfonos celulares y una tableta electrónica que serán analizados dentro de las investigaciones en curso.

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El Ejército informó que las operaciones ofensivas continúan en el Catatumbo con el propósito de debilitar las redes de apoyo de los grupos armados ilegales y avanzar en su desarticulación. Además, reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar información de manera confidencial a través de la Línea 107 contra el terrorismo, con el fin de prevenir nuevas acciones criminales en la región.
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