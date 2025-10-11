Briggite Vanessa Amado salió tras recibir un mensaje: la hallaron torturada y sin vida en Santander

Este fin de semana, una joven de 21 años fue encontrada sin vida y con graves señales de tortura en el municipio de Sabana de Torres, en zona rural del Magdalena Medio de Santander.

A Medicina Legal de Bucaramanga fue trasladado el cuerpo de Briggite Vanessa Amado, la mujer que fue hallada sin vida y con signos de tortura en zona boscosa de la vereda El Diamante.

Lo que se sabe hasta el momento es que a la joven de 21 años le dispararon en al menos nueve ocasiones, en distintas partes de su cuerpo, que le provocaron la muerte de manera inmediata. El teniente coronel Raúl Pérez, comandante de Seguridad Ciudadana de Santander, entregó detalles del hallazgo:

Fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 21 años de edad en la vereda El Diamante, zona rural del municipio de Sabana de Torres. Un ciudadano se acercó voluntariamente a las instalaciones policiales informándose sobre la presencia de un cuerpo sin vida sobre la vía.

Briggite Vanessa Amado fue torturada y asesinada en Sabana de Torres

Las autoridades confirmaron que el cadáver presentaba signos de tortura, principalmente en el rostro, donde tenía una herida profunda con arma cortopunzante en uno de sus ojos.

Tras conocerse el aterrador hallazgo, se inició la respectiva investigación para dar con los responsables de este atroz hecho.

Al parecer, la mujer recibió un mensaje de texto cuando se encontraba en un establecimiento y decidió salir en su motocicleta.

¿Quién era Briggite Vanessa la joven torturada y asesinada en Sabana de Torres?

Briggite Vanessa Amado era una mujer de 21 años que se encontraba en un establecimiento nocturno antes de desaparecer. Horas más tarde su cuerpo fue hallado en zona boscosa de Sabana de Torres.

La joven era madre de una niña de tan solo tres años. Lo último que se conoce es que salió del bar tras recibir un mensaje. Conducía una motocicleta.

Su cuerpo presentaba múltiples impactos de bala y heridas con arma blanca.