Descartarían negociaciones de paz ante posible éxodo de cabecillas del ELN y disidencias desde Venezuela

Expertos descartan negociaciones o cese al fuego, señalan que grupos armados que operaban desde territorio venezolano podrían retornar a Colombia.

enero 05 de 2026
01:16 p. m.
La inteligencia colombiana emitió una grave advertencia sobre un posible desplazamiento masivo de líderes de grupos armados ilegales desde Venezuela hacia territorio colombiano, una situación que plantea serios riesgos para las comunidades fronterizas y la seguridad nacional.

Según los informes, cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc que operaban desde Venezuela podrían verse obligados a retornar a Colombia.

El coronel en retiro Carlos Soler, asesor y consultor en seguridad nacional, advirtió que el gobierno de Gustavo Petro no puede contemplar en este momento "un tema de negociación o algún tipo de cese al fuego con estos grupos armados".

Posible retorno a Colombia de cabecillas de grupos armados que se escondían en Venezuela

Expertos señalan que estos cabecillas del ELN en Venezuela comandaban las operaciones militares criminales y que tenían el total dominio de zonas como Arauca, Norte de Santander y la frontera binacional en zonas como La Guajira y el Cesar.

El coronel Soler enfatizó que "con esto Venezuela deja de ser un territorio seguro para el ELN y sus cabecillas, por lo tanto, tendrían que desplazarse, que se movían muy cómodos entre Venezuela y Cuba".

Consideran que no solo el ELN estaría involucrado, también las disidencias de las Farc y grupos criminales como el Tren de Aragua podrían hacer parte de los cambios en la dinámica regional.

El escenario preocupa especialmente por el riesgo de enfrentamientos entre grupos armados que retornen y los que ya operan en territorio colombiano, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado.

Lo que podrían hacer grupos armados que regresen a Colombia

Soler señaló que algunos de estos grupos podrían utilizar la presión para forzar al gobierno colombiano a "retome los diálogos de paz o los ceses al fuego mientras esta gente, estos criminales, reorganizan sus operaciones".

No podrían tener armamento y entrar uniformados a Colombia, deben de someterse a la justicia". Esto significaría un aprovechamiento táctico que los grupos armados podrían hacer de eventuales negociaciones de paz.

El coronel Soler también destacó que "el ELN tiene una frontera segura al otro lado de la frontera. En Venezuela es desde donde han planeado todos los ataques", haciendo referencia a la consolidación territorial que estos grupos han logrado en territorio venezolano para dirigir operaciones en Colombia.

