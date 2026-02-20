Candidatos proponen tarjeta roja a la corrupción y salarios dignos para los atletas

En la más reciente emisión de La Mesa Ancha Electoral de Noticias RCN, los candidatos al Congreso Javier Fernández, conocido como el “cantante del gol”, el exárbitro Rafael Sanabria discutieron temas que cruzan la política, el deporte y la coyuntura internacional.

Venezuela: señales de apertura en medio de dudas

La conversación inició con la liberación en Venezuela de Juan Pablo Guanipa, hecho que los panelistas interpretaron como un primer paso hacia la democratización del vecino país.

Mientras Sanabria destacó que “liberar a los presos políticos es el comienzo principal”, Julio Iglesias advirtió que aún persisten dudas sobre si se trata de una verdadera transición o de una legitimación del régimen. La mesa coincidió en que, aunque el cambio no será inmediato tras casi tres décadas de chavismo, se perciben señales de apertura.

El debate se trasladó luego a Colombia, donde los invitados analizaron las tensiones entre el Gobierno Nacional y la Registraduría sobre el manejo de los formularios E-14 y el software electoral.

Fernández calificó como un “manto de horror” los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro, mientras Iglesias comparó la estrategia con “fingir faltas en el fútbol”, señalando que se trata de un intento de victimización política.

Propuestas para rescatar el deporte colombiano

En el terreno deportivo, Fernández y Sanabria presentaron sus propuestas como aspirantes al Congreso. Fernández denunció la reducción del presupuesto del Ministerio del Deporte, que calificó como “un tiro en la cabeza” para los atletas, y planteó la necesidad de garantizar salarios, salud y pensiones para evitar la deserción.

Sanabria, por su parte, pidió que el deporte y la cultura sean políticas de Estado y prometió “mostrar tarjeta roja a la corrupción y a quienes nunca han apoyado al deporte”.