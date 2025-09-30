Candidaturas en movimiento: Felipe Córdoba se lanza por firmas y Clara López enfrenta dilema jurídico

A menos de un año de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, el panorama político comienza a definirse con movimientos clave y decisiones que marcan el rumbo de las candidaturas.

Felipe Córdoba se lanza por firmas con “Volvamos a Confiar”

El excontralor general Felipe Córdoba, quien figuraba como posible candidato presidencial por la coalición de los partidos Liberal, Conservador y La U, decidió tomar distancia de las negociaciones partidistas y apostarle a una candidatura independiente.

Este jueves inscribirá su movimiento “Volvamos a Confiar”, con el eslogan “Morir por defenderte”, una frase que evoca el juramento de los uniformados de las Fuerzas Armadas.

La iniciativa que respalda a Córdoba estaría conformada por oficiales y suboficiales en retiro, y tiene como meta recolectar 800.000 firmas en tres meses para oficializar su aspiración presidencial.

Clara López y el laberinto jurídico de su candidatura

En el espectro de izquierda, la senadora Clara López enfrenta una encrucijada legal. Aunque en su momento el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció la personería jurídica de su partido “Todos Somos Colombia”, el Consejo de Estado anuló esa decisión en abril. Actualmente, López hace parte de la bancada de la Unión Patriótica (UP) dentro de la coalición del Pacto Histórico.

Según expertos en derecho electoral, si la senadora desea postularse a la presidencia, tendría que hacerlo a través de la UP y participar en la consulta interna junto a figuras como Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda. De lo contrario, podría incurrir en doble militancia, lo que pondría en riesgo su candidatura.

Federico Gutiérrez lanza lista al Senado con rostros nuevos

En el Congreso también se mueven las fichas. El movimiento “Creemos”, liderado por el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, presentó su lista al Senado. En el primer lugar figura Juliana Gutiérrez, hermana del mandatario local, y en el quinto puesto aparece el general en retiro Jorge Eliezer Camacho, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien debuta en la arena política.

Gloria Gaitán reclama al presidente Petro por cita incumplida

La escritora y activista Gloria Gaitán publicó un video en el que lanza un fuerte reclamo al presidente Gustavo Petro, tras una cita fallida en la que esperaba discutir la solicitud de que al Clan del Golfo no se le denomine “Ejército Gaitanista”.

“Yo no me agendo una cita donde se iba a definir una cosa muy importante que era la honra al nombre de Jorge Eliécer Gaitán y un respeto a los que lucharon por él”, expresó.