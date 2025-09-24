CANAL RCN
Economía Video

Congreso aprueba ponencia que reduce en $10 billones la propuesta del Gobierno sobre el presupuesto

Las comisiones económicas de la Cámara y el Senado también eliminaron ocho artículos.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
05:06 p. m.
Durante la sesión de este miércoles 24 de septiembre, las comisiones económicas de la Cámara y el Senado aprobaron la ponencia de la representante Olga Lucía Velásquez, con la que se reduce en 10 billones de pesos la propuesta inicial del Gobierno sobre el presupuesto general.

Comisiones económicas eliminaron ocho artículos

Además, los congresistas eliminaron ocho propuestas, tales como las facultades que se podían brindar al presidente de la República para manejar, sin ningún control, el dinero de las vigencias futuras. Tampoco se le dio visto bueno hacer uso de los recursos de las pensiones para pagar deudas de la Nación.

En la propuesta inicial, el Gobierno tenía en sus planes gastar cerca de 557 billones de pesos el próximo año. Con la reducción aprobada, la cifra cerró en $547 billones.

Ahora, el segundo debate tiene que darse el miércoles 1 de octubre en las plenarias de Senado y Cámara por separado. De lo contrario, el presupuesto saldría vía decreto, tal y como lo radicó el Gobierno con el monto inicial.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …

