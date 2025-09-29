CANAL RCN
Colombia

VIDEO | Capturado alias Jainober, responsable de atentados contra policías

Alias Jainober es considerado un “delincuente pseudopolítico” con amplia influencia en las Disidencias Farc.

Foto: X @DirectorPolicia

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
06:20 p. m.
La Policía Nacional confirmó la captura en Medellín de alias Jainober, señalado integrante del Frente 36 de las Disidencias de las Farc y con más de seis años de trayectoria delictiva.

Cayó alias Jainober, implicado en atentados contra policías

De acuerdo con el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la institución, este hombre es considerado un “delincuente pseudopolítico” con amplia influencia en el grupo ilegal.

Según las autoridades, alias Jainober participó el pasado 10 de septiembre en acciones de presión a la comunidad para obstaculizar un operativo policial en Amalfi, que terminó con la muerte de alias Román, ‘Guillermino’ y otros dos miembros de la misma estructura.

Estos sujetos están vinculados al atentado contra 13 uniformados de la Policía Nacional, hecho que conmocionó al país.

La institución destacó que este resultado refuerza la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en la región y envió un mensaje de respaldo a las comunidades afectadas por la intimidación de estos grupos armados.

Un video compartido por el director de la Policía en su cuenta oficial de X, muestra el momento en el que uniformados adscritos a la institución capturan a ‘Jainober’ y lo trasladan hacia una de las estaciones.

Capturado alias Rey, cabecilla cercano a ‘Iván Mordisco’

Por otro lado, en las recientes horas, la Policía capturó en Corinto, Cauca, a alias Rey, cabecilla del Frente Dagoberto Ramos, de las Disidencias de las Farc y cercano a ‘Iván Mordisco’.

Durante el operativo también fue detenida su pareja y se incautaron armas, equipos tecnológicos y propaganda del grupo ilegal.

‘Rey’ es señalado de estar detrás del asesinato del subintendente José Yair Reyes Lucumí, de varios ataques contra estaciones de Policía y del robo de 44 millones de pesos en sedes del Banco Agrario en Corinto y Caloto.

