Capturan con fines de extradición a presuntos integrantes de red narcotraficante con nexos armados

En un operativo conjunto entre autoridades colombianas y estadounidenses, fueron capturadas cuatro personas con fines de extradición señaladas de integrar una estructura dedicada al envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, con presuntos vínculos con el ELN y el Clan del Golfo.

Cayeron integrantes de red que enviaba droga al extranjero con ayuda de grupos armados

Según la información compartida por la Fiscalía, los capturados fueron identificados como Gustavo Adolfo Gallego Bedoya, Mario Fernando Henríquez Gómez, Isaac Gabriel Barrios Pana y Reinaldo Rafael Castellar Carmona, quienes eran requeridos por una Corte del Distrito Sur de Florida por delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes.

Las diligencias de captura se realizaron de manera simultánea en Rionegro, Antioquia; San Jacinto, Bolívar; Riohacha, La Guajira y Barranquilla, Atlántico, como respuesta a la solicitud formal de las autoridades judiciales de Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, los detenidos presuntamente se encargaban de obtener clorhidrato de cocaína en zonas de producción ilegal, coordinar su traslado hacia puntos estratégicos del Caribe colombiano, especialmente en el departamento de La Guajira, y asegurar la salida de la droga en lanchas rápidas con destino a países de Centroamérica y territorio estadounidense.

Según el requerimiento judicial, para desarrollar estas actividades la red habría establecido alianzas con estructuras armadas ilegales, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, con el fin de garantizar la movilidad y protección de los cargamentos.

Las autoridades señalan que Gallego Bedoya sería el encargado de mantener contactos con organizaciones narcotraficantes de México, Honduras y Jamaica, mientras que los demás capturados estarían involucrados en tareas clave como el almacenamiento de los estupefacientes, la definición de rutas marítimas, el abastecimiento logístico y el apoyo a las embarcaciones y sus tripulaciones.